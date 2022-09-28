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Bu ne bolluk! Balıkçılar palamudu ücretsiz dağıttı

Bu ne bolluk! Balıkçılar palamudu ücretsiz dağıttı

Kastamonu-Cide'de denizden kasalar dolusu palamutla dönen balıkçılar, yakaladıkları palamutları ücretsiz dağıttı.

Kastamonu’nun Cide ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, kasa kasa palamutla döndü. 750 kasa dolusu palamut avlayan balıkçılar, sahildeki vatandaşlara ücretsiz balık dağıttı.

Karadeniz’de palamut bolluğu yaşanıyor. Kastamonu’nun Cide ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, kasalar dolusu palamutla döndü. Cide ilçesinde bulunan limanda, avladıkları 750 kasa dolusu palamudu tekneden indiren balıkçılar, kamyonlarla limandan gönderdi. Limana gelen vatandaşlara da ücretsiz bir şekilde palamut dağıtıldı.

Karadeniz’de palamut bolluğunun yaşandığını söyleyen balıkçılar, av sürecinin bu şekilde devam etmesini beklediklerini söyledi.

Etiketler kastamonu bolluk
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