Bu uygulamayı telefona indirmeden alışveriş yapmayın!

Bu uygulamayı telefona indirmeden alışveriş yapmayın!
Güncelleme:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, market fiyatlarını karşılaştırmayı sağlayan Market Fiyatı uygulamasının Google Play ve App Store'da yayınlandığını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Market Fiyatı' isimli yeni mobil uygulamayla vatandaşların konumlarına en yakın marketlerin fiyatlarını görebileceğini ve telefonlarının kamerasını barkod okuyucu olarak kullanabileceklerini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve tüketicilerimizin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan Market Fiyatı uygulamamız artık Google Play ve App Store'da. Ticaret Bakanlığı ve Merkez Bankası destekleriyle hayata geçirdiğimiz uygulamadan vatandaşlarımızın etkin şekilde yararlanmasını diliyoruz."

İHA

