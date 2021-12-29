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Bueno Ayakkabı yeni yılı İstanbul Christmas Market'te karşıladı

Bueno Ayakkabı yeni yılı İstanbul Christmas Market'te karşıladı

70 yıldır ayakkabı önde gelen ayakkabı üreticilerinden biri olan Bueno Ayakkabı yeni yılı, İstanbul Galataport'ta Christmas Market'ta kurduğu stand ile karşıladı.

Bir Türk markası olarak dünyanın dört bir yanında kaliteli ve özgün tasarımları ile hizmet veren Bueno Ayakkabı 2022'ye Avrupa’nın en meşhur Christmas Market’lerine rakip olan İstanbul Galataport'ta düzenlenen Christmas Market'ta açtığı standla karşıladı.

Türkiye'de ayakkabı sektörünün önde gelen firması olan Bueno Ayakkabı, 1950’li yıllardan bu yana edindiği tecrübesiyle ayakkabı, bot, sandalet, terlik, çanta ve aksesuar ürünlerini hem Türkiye'ye hem de dünya pazarına sunuyor.

HATIRA FOTOĞRAFLARI BUENO İLE ÇEKİLDİ

Christmas Market'taki standını, hatıra fotoğrafları için hazırladığı platformla da renklendiren Bueno Ayakkabı hem kendi standı hem de fotoğraf platformu ile Christmas Market'ın dikkat çeken markası oldu.

45 ÜLKEYE İHRACAT

Bueno markası Türkiye dışında, İtalya, Fransa, Kanada, Amerika, Avusturya, İspanya, Hong Kong, Güney Kore, Çin, Güney Afrika, Almanya, Slovenya, Sırbistan, Belçika, Hollanda, Yunanistan, Ukrayna ve Rusya başta olmak üzere toplam 45 ülkeye ihracat yapmaktadır.


 

Etiketler bueno shoe bueno ayakkabı bueno
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