Buğday fiyatlarında Rusya’nın saldırıları sonrası büyük yükseliş

Rusya'nı Ukrayna’ya dünkü saldırıları gıda emtia piyasasını endişelendirdi. Buğday fiyatları Ukrayna anlaşma korkularıyla keskin bir şekilde yükseldi.

Buğday fiyatları Pazartesi günü Ukrayna'nın başkenti ve diğer şehirlerdeki patlama haberleriyle yaklaşık yüzde 8 arttı.

Bloomberg'e konuşan analistlere göre, yükselen fiyatlar, Moskova ile Kiev arasında, yaklaşık bir ay içinde sona erecek olan Ukrayna tahıl anlaşmasını tehlikeye sokan ihtilafın tırmanmasından kaynaklanıyor.

Ukrayna'nın en büyük tahıl ihracat merkezlerinden biri olan Odessa da dahil olmak üzere Ukrayna'nın çeşitli şehirlerine füze saldırıları, anakara Rusya ile Kırım Yarımadası arasında önemli bir bağlantı olan Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırıdan iki gün sonra geldi. Moskova patlamadan Ukrayna'yı sorumlu tuttu.

Analistlere göre, Karadeniz tahıl ihracatına herhangi bir engel, temel gıda maddelerinin küresel fiyatlarını daha da yükseltecek.

Paris merkezli analitik firması Agritel, Bloomberg'e bir notta, "Karadeniz havzasında artan gerilim riski nedeniyle haftanın başlangıcı çok gergin olabilir" dedi.

Mısır ve soya fasulyesi de dahil olmak üzere diğer tahıllar da yükseldi. Genel olarak, buğday fiyatları şu ana kadar yıllık yüzde 19 arttı.