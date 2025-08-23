Bugün resmen sonlandırılan ''KKM faciası''nın Türkiye'ye faturası hesaplandı

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Aralık 2021'de AK Partili milletvekili Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olduğu dönemde başlayan ve bugün resmen sona eren Kur Korumalı Mevduat Hesabı uygulaması için "'KKM faciası" diyen Türkiye'nin önde gelen iktisatçılarından Mahfi Eğilmez, KKM ile birlikte 60 milyar dolardan fazla zarar edildiğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına ilişkin yeni kararını duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sona erdirileceği bildirildi. YUVAM hesapları ise kapsam dışında tutuldu.

Açıklamada, belirtilen tarihten önce açılan hesapların vadelerinin sona ermesiyle birlikte ilgili tebliğlerin yürürlükten kaldırılacağı belirtildi. Bu kararla birlikte, KKM’nin Türk lirasına geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedefin de kaldırıldığı ifade edildi. TCMB ayrıca, söz konusu gelişmeler doğrultusunda zorunlu karşılık, faiz ve komisyon düzenlemelerinin gözden geçirildiğini bildirdi.

Merkez Bankası'nın KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırılması kararına ilişkin İktisatçı Mahfi Eğilmez, ''KKM faciası'' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Eğilmez KKM'yi kaldırabilmek için carry trade yolunun açıldığını ifade ederken 60 milyar dolardan fazla zarar edildiğini vurguladı.

Eğilmez ''kazın ayağı öyle değil'' derken şu ifadeleri kullandı:

''Merkez Bankası bugün yayınladığı bir duyuruyla KKM hesabı açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığını duyurdu. Böylece yaklaşık üç yıl sekiz ay süren ve ekonomide irrasyonelliğin simgesi haline gelmiş olan bir uygulama, yarattığı 60 milyar dolar dolayında bir zararla tarihe karışmış oluyor.

Bu zarar toplumu pek çok yönden etkiledi. 2022 yılında 72 milyar TL kâr etmiş olan Merkez Bankası 2023 yılında 818,2 milyar TL, 2024 yılında 700,4 milyar TL zarar etti. Zararın 2025 yılında da azalarak devam ettiği tahmin ediliyor. Kuşkusuz zararın tek nedeni KKM değil ama en büyük nedeni o. Merkez Bankası’nın zarar etmesi KKM olmasa da mümkün olabilir. Özellikle dünyada belirsizliklerin arttığı ortamda bu oldukça yaygın görülen bir durumdur. Böyle bir zarar, kurlara, rezervlerin (özellikle altın rezervinin) değer değişimine bağlı olarak ortaya çıkabilir. Hatta bunun bir bölümü para politikasının bir parçası olarak da doğabilir. Ama bizdeki zarar çok büyük ölçüde KKM uygulamasından kaynaklandı.

Şimdi KKM kalktı ve bundan sonra böyle zarar olmayacak diye düşünebiliriz ama ne yazık ki kazın ayağı öyle değil. KKM'yi kaldırabilmek için bu kez carry trade yolu açıldı. Bir süredir kurun fırlayıp gitmemesi için carry trade'e göz yumuluyor. Bunun da yarattığı ciddi bir zarar söz konusu. Bu da eklenirse zarar 60 milyar doların çok üzerine çıkar.'' 

 

Mahfi Eğilmez'in yazısının tamamı için...

