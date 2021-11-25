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Bugün zam gelen benzin, motorin ve LPG'ye yine zam!

Bugün zam gelen benzin, motorin ve LPG'ye yine zam!

Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 46, motorine 43, otogaza ise 26 kuruş zam geliyor. Cumartesi günü ise benzin ve motorinde 55 kuruş indirim bekleniyor.

Benzin ve motorinde önce zam sonra indirim bekleniyor.

Bu gece yarısından itibaren benzinde 46 kuruş motorinde 43 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Otogazda da 26 kuruş civarı fiyat artışı öngörülüyor. 

BİR GÜN SONRA İNDİRİM

Cumartesiden itibaren ise benzin ve motorinde 55 kuruş indirim bekleniyor.

Benzin ve motorinde bugünden itibaren 1 liranın üzerinde fiyat artışı yapılmıştı.

Benzin, motorin ve otogaza dev zam!Benzin, motorin ve otogaza dev zam!Ekonomi

 

 

Etiketler benzin motorin lpg zam otogaz
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