Bugüne kadar ki bütün tahminleri unutun! Dolar/TL'de kabus senaryosu

IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerini açıkladı. IMF'nin verilerine göre, Dolar/TL kurunun 2028 yılında 120 liraya yükselmesi bekleniyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayımladı. Raporda, Türkiye ile ilgili tahminler de yer aldı.

Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre, veri tabanında bir kur tahminine yer verilmedi ancak TL ve dolar bazındaki yıllık milli gelir tahminlerinden ima edilen ortalama dolar kuru beklentisi hesaplandı.

Buna göre, IMF, 2022’de 15 trilyon TL olan milli gelirinin, 2023’te 24,6 trilyon TL’ye, 2024’te 40,1 trilyon TL’ye, 2025’te 63,1 trilyon TL’ye, 2026’da 95 trilyon TL’ye, 2027’te 134,9 trilyon TL’ye ve 2028’de 188,9 trilyon TL’ye yükselmesini bekliyor.

DOLARDA TARİHİ ZİRVELER GÖRÜLECEK

IMF, 2022’de 906 milyar dolar olan ABD doları cinsi milli gelirin ise, 2023’te 1 trilyon 155 milyar dolara, 2024’te 1 trilyon 341 milyar dolara, 2025’te 1 trilyon 402 milyar dolara, 2026’da 1 trilyon 454 milyar dolara, 2027’de 1 trilyon 516 milyar dolara, 2028’de ise 1 trilyon 576 milyar dolara yükselmesini bekliyor.

Dolayısıyla, IMF, 2022’de 16,57 olan ortalama dolar/TL kurunun, 2023’te 21,28’e, 2024’te 29,92’ye, 2025’te 44,99’a, 2026’da 65,32’ye, 2027’de 89,02’ye, 2028’de 119,85’e yükselmesini bekliyor.

İktidarın açıkladığı Orta Vadeli Program’da yıllık ortalama dolar kuru tahminleri 2023 için 23,88, 2024 için 36,78, 2025 için 43,94, 2026 için ise 47,80 olmuştu.

BÜYÜME TAHMİNİ REVİZE EDİLDİ

IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerinde ise bu yıl ve gelecek yıl için yukarı yönlü revizyona gitti.

Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4 ve gelecek yıl yüzde 3,25 büyüyeceği tahmin edildi.

Fon, temmuz ayındaki tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 ve gelecek yıl yüzde 2,8 büyüyeceğini öngörmüştü.

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