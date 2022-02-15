Bursa'da taksi ücretlerine zam geldi
Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksi ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. Zamlı tarifeye göre, indi-bindi 18 lira oldu.
Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, taksilerde yeni ücret tarifesi paylaşıldı.
Yapılan yeni zamla birlikte, indi-bindi 18 lira, birim mesafe (100 metre) 55 kuruş, zaman tarifesi (1 saat) 42 lira, birim zamanı (1 dakika) 70 kuruş, dönüşüm hızı, saat/kilometre 7 lira 64 kuruş oldu.
ULUDAĞ 250 TL
Taksi ile Uludağ'a çıkma ise 250 lira olarak belirlendi.
İHA
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