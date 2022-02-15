  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Taksi ücretlerine bir zam daha

Bursa'da taksi ücretlerine zam geldi

Bursa'da taksi ücretlerine zam geldi

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksi ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. Zamlı tarifeye göre, indi-bindi 18 lira oldu.

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, taksilerde yeni ücret tarifesi paylaşıldı.

Yapılan yeni zamla birlikte, indi-bindi 18 lira, birim mesafe (100 metre) 55 kuruş, zaman tarifesi (1 saat) 42 lira, birim zamanı (1 dakika) 70 kuruş, dönüşüm hızı, saat/kilometre 7 lira 64 kuruş oldu. 

ULUDAĞ 250 TL
Taksi ile Uludağ'a çıkma ise 250 lira olarak belirlendi.

İHA

Etiketler bursa taksi zam taksi ücretleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Z Kuşağı'' anketinin sonuçları açıklandı: Gençlerimizi kaybettik!
Kılıçdaroğlu ''Faturamı ödemeyeceğim'' demişti... Fatura polemiğinde 65 yaş ayrıntısı
Altın, Dolar ve Euro aldı başını gidiyor!
Bahçeli'den canlı yayında ''fatura'' sözü!
3. doz BioNTech aşısını yaptıranlara kritik uyarı! Koruma süresi açıklandı
Uğur Şahin ve Özlem Türeci ''Yılın Atatürkçüsü'' ödülü kabul etmedi
Kaleye giden topu kaleci yerine top toplayıcı kurtardı, saha bir anda karıştı
İşte zincir marketler böyle ''kazıklıyor! Tek tek ifşa oldular
Son seçim anketi 9 soru, 9 yanıtla AK Parti ve MHP'ye iktidarı unutun dedi
Maskeler ne zaman çıkacak? Bakanlık tarih verdi