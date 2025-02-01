  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bursa’da taksi ücretlerine zam geldi

Bursa’da taksi ücretlerine zam geldi

Bursa’da taksi ücretlerine zam geldi
Güncelleme:

Bursa'da taksi ücretlerine zam yapıldı. Yeni tarifenin 9 Şubat 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi UKOME kararı ile birlikte taksi ücretleri zamlandı. 9 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarife ücretleri paylaşıldı. Bursa’da 30 lira olan açılış ücreti 36 lira, indi-bindi ücreti ise 90 liradan 115 liraya yükseldi. Kilometre başı 30 lira olan ücret ise yeni tarife ile birlikte 36 lira olurken, mevcut tarifede dakikası 2 lira 70 kuruş olan ücret yeni tarifede 3 lira 50 kuruş olarak açıklandı. Uludağ fiyat tarifesi ise bin 600 lira olarak belirlendi.

Etiketler bursa taksi zam tarife
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tuncay Özkan'ın cezaevindeki Ümit Özdağ'a yaptığı uyarı olay oldu! Tuncay Özkan'ın cezaevindeki Ümit Özdağ'a yaptığı uyarı olay oldu! Marmara Denizi'ne dalan uzmanlar vahim manzarayla karşılaştı Marmara Denizi'ne dalan uzmanlar vahim manzarayla karşılaştı Türkiye'ye kaçak girip, deşifre olmamak için tarlada çalışmışlar! Türkiye'ye kaçak girip, deşifre olmamak için tarlada çalışmışlar! Köylünün yeşil hazinesi: Doğada kendi kendine yetişiyor, dünyaya satılıyor Köylünün yeşil hazinesi: Doğada kendi kendine yetişiyor, dünyaya satılıyor Bilim insanları uzayda bilinmeyen bir galaksiyi keşfetti Bilim insanları uzayda bilinmeyen bir galaksiyi keşfetti Milan'ın yıldızı Galatasaray için İstanbul'a geliyor Milan'ın yıldızı Galatasaray için İstanbul'a geliyor Adliye bahçesinde adeta savaş çıktı: 3'ü polis 16 yaralı, 15 gözaltı Adliye bahçesinde adeta savaş çıktı: 3'ü polis 16 yaralı, 15 gözaltı İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu Atkı, bere ve eldivenleri çıkarın: Beklenen kar yağışı geliyor Atkı, bere ve eldivenleri çıkarın: Beklenen kar yağışı geliyor Stopaj oranı güncellendi: Parasını faize yatıran artık daha az kazanacak Stopaj oranı güncellendi: Parasını faize yatıran artık daha az kazanacak
Palandöken tıklım tıklım: Adım atacak yer kalmadı Palandöken tıklım tıklım: Adım atacak yer kalmadı Türkiye'nin ezber bozan köyü: 4 mevsim değil, 2 mevsim yaşanıyor Türkiye'nin ezber bozan köyü: 4 mevsim değil, 2 mevsim yaşanıyor Müşteri kılığında araca bindi, Mart Tag sürücüsüne kabusu yaşattı Müşteri kılığında araca bindi, Mart Tag sürücüsüne kabusu yaşattı ABD'de bir uçak kazası daha: Ölü ve yaralılar var ABD'de bir uçak kazası daha: Ölü ve yaralılar var 3 ilde dudak uçuklatan operasyon: Çok sayıda lüks araca el konuldu 3 ilde dudak uçuklatan operasyon: Çok sayıda lüks araca el konuldu Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Elektrik faturalarında yeni dönem başladı Elektrik faturalarında yeni dönem başladı İstanbul'a kış geliyor: AKOM kar yağışı için tarih verdi İstanbul'a kış geliyor: AKOM kar yağışı için tarih verdi Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör'den 7 metrelik tsunami uyarısı Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör'den 7 metrelik tsunami uyarısı ABD Başkanı Trump'tan gümrük vergisi kararı ABD Başkanı Trump'tan gümrük vergisi kararı