Bursa’da taksi ücretlerine zam geldi
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Bursa'da taksi ücretlerine zam yapıldı. Yeni tarifenin 9 Şubat 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi UKOME kararı ile birlikte taksi ücretleri zamlandı. 9 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarife ücretleri paylaşıldı. Bursa’da 30 lira olan açılış ücreti 36 lira, indi-bindi ücreti ise 90 liradan 115 liraya yükseldi. Kilometre başı 30 lira olan ücret ise yeni tarife ile birlikte 36 lira olurken, mevcut tarifede dakikası 2 lira 70 kuruş olan ücret yeni tarifede 3 lira 50 kuruş olarak açıklandı. Uludağ fiyat tarifesi ise bin 600 lira olarak belirlendi.
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