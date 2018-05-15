Bütçe 2,8 milyar TL açık verdi

Bütçenin nisan ayı performansı belli oldu.

Maliye Bakanlığı, 2017 yılı nisan ayında 3 milyar TL açık veren bütçenin, bu yıl aynı dönemde 2,8 milyar TL açık verdiğini duyurdu.

Açıklamada "2017 yılı Nisan ayında 267 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2018 yılı Nisan ayında 356 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir" denildi.

4 AYLIK AÇIK 23 MİLYAR TL

Ocak-Nisan döneminde ise bütçedeki açık 23,2 milyar TL oldu. Bu rakam geçen yıl aynı dönemde 17,9 milyar TL düzeyiydi.

"VERGİ GELİRLERİ ÖNGÖRÜLERİ AŞACAK"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bütçe sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: "Dahilde alınan brüt KDV tahsilatının yüzde 25,9 artması ekonomideki canlılığa işaret etmektedir. Nisan ayında ihracat kaynaklı yapılan KDV iadeleriyle indirimli orana ilişkin KDV iadeleri bir önceki yıla göre yüzde 48,1 oranında artış göstermiştir.

Nisanda ÖTV gelirleri yüzde 19,8, ithalde alınan KDV yüzde 16,7, BSMV yüzde 26,1, damga vergisi yüzde 24,9 ve harç gelirleri yüzde 19 oranlarında artmıştır. Ocak-nisandaki olumlu gelişmeler vergi gelirlerinin bütçede öngörülen gelir hedefinin üzerinde gerçekleşeceğine işaret etmektedir.

"DÖRT AYLIK GERÇEKLEŞME HEDEFLERE GÖRE OLUMLU"

Gerek nisan gerekse ocak-nisan döneminde bütçe giderleri içerisinde sermaye giderleri ve sermaye transferi harcamaları yüksek bir seyir göstermiştir. İlk dört aylık bütçe gerçekleşmeleri 2018 yılı bütçe hedeflerine göre olumlu seyrini sürdürmektedir.

Yılsonu itibarıyla bütçe gerçekleşmelerinin hedefler doğrultusunda oluşmasını sağlamak üzere gerekli çalışmalar sürdürülecektir."