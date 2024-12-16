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Bütçe açığı kasımda 1,66 milyar lira oldu

Bütçe açığı kasımda 1,66 milyar lira oldu
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Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre bütçede kasımda 16,6 milyar lira, ocak- kasım döneminde ise 1 trilyon 277 milyar TL açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

2024 yılı Kasım ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 956,1 milyar TL, bütçe gelirleri 939,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece  bütçe kasımda 16,6 milyar lira açık verdi.

Merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 819 milyar 446 milyon TL'sini vergi gelirleri oluştururken vergi dışı gelirleri ise 97 milyar 701 milyon TL oldu. 

Ocak-kasım döneminde de bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67,2 yükselerek 7 trilyon 793 milyar 286 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 81,8 artarak 9 trilyon 70 milyar 221 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, ocak-kasım döneminde de 1 trilyon 276 milyar 935 milyon lira açık verdi.

Etiketler hazine ve maliye bakanlığı bütçe Merkezi yönetim bütçe gelirleri
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