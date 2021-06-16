Bütçeden müteahhitlere 1 ayda 8 milyar TL!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan kamunun aylık harcama rakamlarına göre sosyal yardımlar, müteahhitlere aktarılan tutarın çok gerisinde kaldı.

Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre hesabı sorulamayan “örtülü ödenek” olarak isimlendirilen Gizli Hizmet Giderleri kaleminden yapılan harcamaların tutarı, bu yılın beş ayında 884 milyon 522 bin TL’ye ulaştı. Verilere göre, Erdoğan Ocak’ta 267 milyon 803 bin TL, Şubat’ta 89 milyon 363 bin TL, Mart’ta 371 milyon 579 bin TL, Nisan’da 52 milyon 726 bin TL ve Mayıs’ta 103 milyon 51 bin TL’lik örtülü harcama yaptı.

Kamu harcamalarında dikkati çeken bir diğer gider kalemini kira giderleri oluşturdu. Başta lüks makam araçlarında olmak üzere kamuda hemen her alanda “kiracılık” anlayışını hakim kılan iktidar, beş ayda kamu kurumlarının kira giderleri için yaklaşık 4,8 milyar TL ödedi. Bu tutarın 260 milyon TL’si taşıt kiralarına, 4 milyar 207 milyon TL’si hizmet binası kiralarına, 57 milyon TL’si uçak kiralarına ve 254 milyon TL’si personel servis kiralarına harcandı. 27 milyon TL ise lojmanlara ödenen kira tutarı olarak kayıtlara geçti. İktidar ayrıca gemi, canlı hayvan, iş makinesi, bilgisayar ve bilgisayar sistemleri, eğitim ve öğretim gibi gerekçelerle de kira ödedi.

Ülkedeki en önemli kamu kaynaklarını betona gömen ve bu yolla yandaş müteahhitlerini zengin eden AK Parti iktidarı, 2021 yılının beş ayında bu kişi ve firmalara 23 milyar TL’den daha fazla ödeme yaptı. Farklı harcama kalemlerinde bulunan müteahhitlik giderleri için sadece mayıs ayında yaklaşık 8 milyar TL ödendi. Bu harcama, yıl rekoru olarak da kayıtlara geçti.

SOSYAL YARDIM SINIFTA KALDI

Salgın hastalık sürecinde her gün biraz daha yoksullaşan halk için yapılan harcamalar, müteahhitlerin ödeneklerinin çok gerisinde kaldı. AK Parti, aralarında engelli aylığı, doğum yardımı, çocuklu ailelere yardım gibi harcamaların yer aldığı “Sosyal Yardımlar” kalemi için 2 milyar TL harcadı. Müteahhitlere bir ayda aktarılan tutarın 6 milyar TL gerisinde kalan sosyal yardım kaleminden yapılan bazı harcamalar şöyle:

Silikozis aylıkları: 248 bin TL

Çocuklara aileleri yanında bakım desteği: 149 milyon TL

Doğum yardımı: 30 milyon TL

Bakıma ihtiyacı olan engellilere evde bakım desteği: 861 milyon TL

Ücretsiz seyahat desteği: 6 milyon TL

Muhtaç engellilere yardım: 4 milyon TL

Sosyal hizmet kuruluşlarında kalanlara destek: 5 milyon TL

18 yaş altı engelli yakınlarına sağlanan destek: 50 milyon TL

Birgün