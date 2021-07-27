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Çalışanlar dikkat! Çalışma süreleri değişti

Çalışanlar dikkat! Çalışma süreleri değişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayınlandı. İşte değişen çalışma süreleri...

Resmi Gazete'de yayınlanan 'haftalık iş günlerine bölünemeyen çalışma süreleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğine' göre, günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7.5 saati geçemeyecek.

Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemeyecek ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilecek.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, yönetmelikte yapılan değişikliğin tam metni şöyle: 

MADDE 1 – 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7.5 saati geçemez. Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez, ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilir."

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

Gazete Duvar

Etiketler çalışma süresi Fazla çalışma Çalışma işyeri Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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