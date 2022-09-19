  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal ''haciz'' kararı

Çalışanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal ''haciz'' kararı

Çalışanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal ''haciz'' kararı

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, işçi olan borçlunun fazla çalışma ve genel tatil alacaklarının dörtte birinden fazlasının haczi mümkün olmadığına hükmetti.

Fabrikada çalışan işçinin, maaşına haciz koyduran alacaklı şirket hızını alamayarak fazla mesai ücreti; resmi bayram izin ücretlerine haciz koydurdu. Borçlu işçi mahkemenin yolunu tutarak icra müdürlüğünün işleminin iptalini talep etti. Mahkemeden eli boş dönen borçlu işçi, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 12. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikte bir karara imza atan daire, borçlu işçilerin mesai ücretlerinin tamamının haczine vize vermedi. Kararda şöyle denildi:

"Somut olayda, icra müdürlüğünce, borçlunun fazla çalışma ücreti ve genel tatil alacağının tamamı üzerine haciz konulduğu, borçlu vekilinin haczin kaldırılmasını talep ettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda borçlunun fazla çalışma ücreti alacağı ile genel tatil alacağının 1/4’ünden fazlasının haczi mümkün değildir. O halde mahkemece, şikayetin, borçlunun fazla çalışma ücreti alacağı ile genel tatil alacağı üzerine konulan haczin 1/4’ünü aşan kısım yönünden kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle tümden kabulü isabetsizdir."

İHA

Etiketler yargıtay fabrika işçi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Güzel oyuncu Gülcan Arslan'dan cesur pozlar
İsmailağa'dan Erdoğan'a tepki: ''Fetva vermiyoruz!''
Sonbahara ''merhaba''! Hava bir anda soğuyacak, yağışlar başlıyor!
Dolar tarihi zirvede, Euro ve altın faiz haftasında düşüşte!
Çinliler yine yaptı yapacağını! İşte karşınızda dünyanın en hızlı kamyonu
Türkiye'nin kuş cennetiydi... Bakın ne hale geldi!
Hollanda'da PKK/YPG yandaşlarından terör propagandası
Araç sahipleri dikkat; akaryakıta indirim gözüktü!
Servis şoförü ''öğretmenim'' deyip 10 yaşındaki çocuğu istismar etti!
Burak Kut'un gözlerden uzak yaşayan eşi Cansen Yeni'nin son hali hayran bıraktı