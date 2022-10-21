Çalışma Bakanı Vedat Bilgin: Kapitalizm insanı tahrip ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen'in ev sahipliğinde düzenlenen Uluslarası Emek ve Dayanışma Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İstanbul’da Memur-Sen ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslarası Emek ve Dayanışma Kongresi’nin açılışında konuştu.

Bilgin, "Kapitalizmin sağlıksız büyüme modeli insanlığı tahrip ediyor, emekçilerin hayatını yok ediyor. Pandemi sonrası ortaya çıkan kriz, kapitalizmin sürdürülemez olduğunu ortaya çıkarmıştır” ifadelerini kullandı.

'TAHRİP EDEN BÜYÜME MODELİ'

Bilgin şöyle konuştu: "Reel ekonominin üretimi, kârları arimetrik olarak artıyor ama finans kapitalizm kârları geometrik olarak artıyor. 2008’de yaşanan ekonomik kriz bunu doğruladı. Bugün de bu devam ediyor. Demek ki kapitalizmin insan hayatını tahrip eden bir büyüme modeli var. Her şeyden önce emekçilerin hayatını yok ediyor."

SENDİKALARA YÜKLENDİ

Bilgin çalışma yaşamındaki sorunların çözümü olarak sendikaları işaret ederken "Emek örgütlerinin, sendikaların, emeğin yanında olan siyaset anlayışlarının tam bu aşamada mücadelelerini yeni bir stratejiye dayandırmaları lazım. Eski anlayışlar geçersiz hale gelmiştir. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Erdoğan ‘dünya beşten büyüktür’ demiştir, bunun anlamı budur" ifadelerini kullandı.

'BİR YALAN RÜZGARI İÇİNDE...'

Kapitalizmin krizinin kapıda olduğunu söyleyen Bilgin, “Kapitalist sistemin savunucuları, neoliberalizmin bütün bu süreci başarıyla aşmak için önemli bir politika imkanı olduğunu savunan düşünce insanlarının hepsi, aslında bir yalan rüzgarı içinde bütün bu sorunların görülmesini engelleyen çabalar içindeydi. Yani kriz giderek derinleşmiş ve ve pandemide de bu derinleşen kriz gün yüzüne çıkmıştır” dedi.