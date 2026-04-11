  Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı kademeli emeklilikte kapsam dışı kalacakları açıkladı

Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı kademeli emeklilikte kapsam dışı kalacakları açıkladı

SGK Uzmanı İsa Karakaş, 2000-2008 arası sigorta girişi olanların beklediği kademeli emeklilik düzenlemesine dair kritik uyarılarda bulundu. Kısmi emeklilik şartlarını taşıyanların "kademeden" yararlanıp yararlanamayacağı sorusuna yanıt veren Karakaş, prim gün sayısı eksik olanları bekleyen tehlikeyi duyurdu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından gözler, 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanların beklediği kademeli emeklilik sistemine çevrildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 2000, 2001, 2003 ve 2005 girişli vatandaşların merak ettiği "kısmi emeklilik" ve "kademe" formülüne dair ezber bozan açıklamalarda bulundu.

Kademeli emeklilik için sabırlı olunması gerektiğini vurgulayan Karakaş, düzenlemenin hayata geçebileceği en güçlü tarih olarak 2027 yılını işaret etti. Ankara’nın yoğun gündemi arasında konunun sıcaklığını koruduğunu belirten uzman, "Ortada yaşla ilgili bir adaletsizlik var ve bu mutlaka giderilecek" dedi.

Pek çok sigortalının "Az primle kademeli emekli olabilir miyim?" sorusuna net bir "Hayır" yanıtı veren Karakaş, EYT sürecindeki benzer tabloyu hatırlattı. Kademeli emeklilik düzenlemesi çıksa dahi, düşük prim gün sayısına sahip olanların bu haktan yararlanamayacağını belirtti.

4500 gün primi olanlar dikkat!

Karakaş, özellikle 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında işe girenler için kritik sınırı açıkladı:

Kısmi emeklilik için 4500 gün prim ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor.
Ancak Karakaş'a göre, kademeli emeklilik yasası çıksa bile bu düşük prim sayıları emeklilik için yeterli görülmeyecek.

"Kendinizi normal emekliliğe göre hazırlayın"

EYT’de bile kısmi emeklilik bekleyenlerin hüsrana uğradığını hatırlatan İsa Karakaş, vatandaşlara şu uyarıda bulundu:

"Yarın da çıksa, 2027’de de çıksa 4500 gün primle kademeli emekliliğe izin vermezler. Vatandaşlarımızın kendilerini normal emeklilik şartlarını (prim gününü) dolduracak şekilde hazırlaması gerekiyor."

