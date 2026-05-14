Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun düşük emekli maaşlarının nedenini açıkladı

Ünlü sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarındaki erimenin asıl nedenini açıkladı. Kamuoyunda EYT düzenlemesi günah keçisi ilan edilse de Erdursun, asıl sorunun 1 Ekim 2008’de değişen aylık bağlama sistemi olduğunu vurguladı. Yüksek prim ödeyenin bile asgari ücret sınırına hapsolduğu bu sistem, sadece bugünü değil, gelecekte emekli olacak gençleri ve memurları da tehdit ediyor.

Emekli aylıklarının alım gücünü kaybetmesi ve en düşük maaşın yaşam sınırının altında kalması, Türkiye’nin en sıcak gündem maddesi olmaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bu düşüşün EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasasıyla ilgili olduğu yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını, sorunun temellerinin 2008 yılında atıldığını belirtti.

Yüksek Prim Ödeyen Bile Kurtulamıyor

Erdursun, e-Devlet üzerindeki güncel emekli aylığı hesaplama robotlarından alınan verilerin ürkütücü olduğunu ifade etti. Sistemin artık "yüksek prim ödeyeni ödüllendirmek" yerine herkesi dipte birleştirdiğini belirten Erdursun, şu çarpıcı rakamları paylaştı:

Orta Gelirli: Asgari ücretin 2-2,5 katı maaş alan bir çalışanın emekli aylığı 20 bin TL bandında kalıyor.

Yüksek Gelirli: Asgari ücretin 5-6 katı üzerinden prim ödeyen beyaz yakalılar bile 25-30 bin TL arasına sıkışmış durumda.

Esnaf (BAĞ-KUR): Primini en üstten ödeyen esnaf, yatırdığı paranın karşılığını emeklilikte alamıyor.

"EYT Çıkmasaydı da Sonuç Aynı Olacaktı"

Düşük aylıkların kronolojik bir sistem hatası olduğunu vurgulayan Erdursun, 3 Mart 2023’te çıkan EYT yasasının sadece "zamanlamayı" değiştirdiğini, "hesaplama yöntemini" iyileştirmediğini hatırlattı. Erdursun, "Sistem esasen 1 Ekim 2008’de değişti. Eğer EYT hiç çıkmasaydı bile, bugün emekli olan herkes aynı düşük rakamları alacaktı" dedi.

2008 Sisteminin 3 Büyük Kusuru

Aylıkların erimesine neden olan yapısal değişiklikler üç ana başlıkta toplanıyor:

Aylık Bağlama Oranlarının (ABO) Düşürülmesi: Çalıştıkça maaşın artması yerine düşmesine neden olan katsayılar.

Güncelleme Katsayısı: Emekli aylığı hesaplanırken kullanılan büyüme rakamlarının emekliye tam yansıtılmaması.

Refah Payı Kaybı: Milli gelir artışından emekliye verilen payın ciddi oranda azaltılması.

Yeni Memurlar ve Gençler İçin Tehlike Çanları

Bu durumun sadece mevcut emeklileri kapsamadığına dikkat çeken Özgür Erdursun, 1 Ekim 2008’den sonra memur olanların gelecekte büyük bir şok yaşayacağını belirtti. Kamu çalışanlarının emekli olduklarında maaşlarının yarısından fazlasını kaybedeceği bir döneme girildiğini vurgulayan uzman, "EYT maaşları düşürdü" söyleminin sadece sistemsel hatayı gizlemek için kullanıldığını ifade etti.

Özgür Erdursun'un bu analizi, Türkiye'deki sosyal güvenlik sisteminin acilen bir "İntibak Düzenlemesi" ve hesaplama değişikliğine ihtiyaç duyduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

