147 bin eleman aranıyor

İş arayanlarla işverenleri buluşturan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 147 bin 519 eleman arıyor. Türkiye genelinde bilgisayar teknikerinden bahçıvana, kuaförden bekçiye, avukattan aşçıya 147 bini aşkın açık iş bulunuyor. İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra;

Kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor,

Yurt içi, yurt dışı iş ilanlarını arayabiliyor,

İşverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.

İŞKUR'daki açık iş sayısı artarken, kurumun iş sahibi yaptığı kişiler de her geçen gün yükseliyor. 1 Ocak- 9 Haziran arasında İŞKUR'un istihdam sayısı 475 bin 600 kişiye ulaştı. 14-24 Mayıs arasındaki 10 günde 33 bin 764 kişiyi işe yerleştiren kurumun, 24 Mayıs- 5 Haziran arasındaki 12 günde istihdam ettiklerinin sayısı 49 bin 260 kişi oldu. 5-9 Haziran arasındaki 4 günde ise kurum 22 bin 40 kişiyi iş sahibi yaptı. 2017 yılı için 2 milyon kişiye istihdam hedefinde kilit rol oynayan İŞKUR, açık iş ilanlarının yanı sıra verdiği eğitimlerle kalifiye eleman yetiştirip, meslek sahibi yapıyor. Kendi işinin patronu olmak isteyenler de hibe ile destekleniyor.

İSTİHDAM TAKVİMİ



Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü: Engelli 1 daimi işçi alacak. Son başvuru bugün.

Gazi Üniversitesi: 19 akademik personel alacak. Son başvuru bugün.

M.S.B Akaryakıt İkmal ve Nato Polis Tesisleri İşlet.: 29 personel alacak. Son başvuru yarın.

Çüngüş Belediye Başkanlığı: 2 engelli işçi alacak. Son başvuru 12 Haziran.

Çüngüş Belediye Başkanlığı: 7 sürekli işçi alacak. Son başvuru 12 Haziran.

Kastamonu Üniversitesi: 16 akademik personel alacak. Son başvuru 12 Haziran.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi: 11 akademik personel alacak. Son başvuru 12 Haziran.

Senirkent Ovası Sulama Birliği: 3 geçici işçi alacak. Son başvuru 12 Haziran.

Karabük Üniversitesi: 13 akademik personel alacak. Son başvuru 12 Haziran.

Boğaziçi Üniversitesi: 3 akademik personel alacak. Son başvuru 12 Haziran.

Hacettepe Üniversitesi: 1 akademik personel alacak. Son başvuru 12 Haziran.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları: 12 bin 500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 13 Haziran.

Gazi Üniversitesi: 103 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 13 Haziran.

Erzincan İl Özel İdaresi: 16 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 13 Haziran.

Batman Üniversitesi: 6 akademik personel alacak. Son başvuru 14 Haziran.

Bingöl Üniversitesi: 9 akademik personel alacak. Son başvuru 14 Haziran.

Hitit Üniversitesi: 12 akademik personel alacak. Son başvuru 14 Haziran.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü: 140 geçici işçi alacak. Son başvuru 14 Haziran.

Trakya Üniversitesi: 1 avukat alacak. Son başvuru 14 Haziran.

Atatürk Üniversitesi: 32 akademik personel alacak. Son başvuru 15 Haziran.

Gaziantep Üniversitesi: 33 akademik personel alacak. Son başvuru 15 Haziran.