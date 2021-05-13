2 bin 511 engelli öğretmen adayı atama bekliyor

Engelli haftasında hükümete çağrı yapan engelli öğretmenler, ‘atama müjdesi’ istedi.

Pandemi gerekçesiyle üç kez sınavları ertelenen atanmayan engelli öğretmenler bekleyişte. 26 Nisan 2020 yapılması planlanan Engelli Kamu Personeli Sınavı (EKPSS) üç kez ertelendikten sonra 15 Kasım 2020 tarihinde düzenlendi.

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3 bin 11 engelli öğretmenin katılıp başarılı olduğu sınavın ardından, şubat ayındaki atamada sadece 500 engelli öğretmene kontenjan verildi. Atanmayan 2 bin 511 engelli öğretmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek sosyal medyada oluşturdukları gruplarda taleplerini iletti.

Seslerini duyurmaya çalışan Atama Bekleyen Engelli Öğretmenler Grubu şu çağrıyı yaptı: “Herkes gibi uzun süren eğitim döneminde diğer engelsiz eğitim fakültesi öğrencileriyle aynı koşullarda derslere girip zor koşullar altında diplomalarımızı aldık. Bizler bin bir zorlukla okulunu bitirmiş 2020 EKPSS’ye girmiş atanmayan engelli öğretmenleriz, fakat kontenjanların azlığından maalesef biz de etkilendik. Haziran ayında yapılacak engelli öğretmen atamalarında toplam engelli öğretmen sayımız olan 2 bin 511 kişinin atanmasını talep ediyoruz.”

Atanmama nedenlerini sorduklarında “Kaynak yok” yanıtını aldıklarını belirten atanmayan engelli öğretmenlerin açıklaması şöyle devam etti: “Biz yapılan kaynak yok açıklamasını samimi bulmuyoruz. Devletimiz istedikten sonra her yere kaynak bulunabiliyor. 2 bin 511 atanmayan engelli öğretmen arkadaşımızın atanmasını istiyoruz. Biz kimseden hakkımız olmayan bir şeyi istemiyoruz. Sosyal yardımlarla yaşamak değil mesleğimizi yapmak istiyoruz.”

Engelli öğretmen adayları “Haziran ayında yapılacak olan atama döneminde 2 bin 511 engelli öğretmen adayının atanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.