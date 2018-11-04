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  4. 04 Kasım 2018 13:58

2019 asgari ücret zammı ne kadar olacak ?

2019 yılında asgari ücrete ne kadar zam geleceği tartışılmaya başlandı. Milyonlarca çalışan asgari ücretin 2 bin TL olmasını bekliyor.

2019 asgari ücret zammı ne kadar olacak ?
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Milyonlarca asgari ücretli çalışanın son dakika olarak takip ettiği ve araştırdığı asgari ücret zammı ile ilgili yeni gelişme geçtiğimiz günlerde yaşandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 2019 asgari ücrete yapılacak zam oranını belirleyecek toplantı komisyonunun yapılacağı tarihi açıkladı. 

Asgari ücretin 2000 TL olması yönünde olan taleplerin enflasyon oranlarına göre olacağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıl asgari ücrete zam 14.2 oranında gerçekleşmişti. Yapılan bu zam miktarı ile en düşük asgari maaş bin 603 lira olmuştu. Brüt rakam ise 2 bin 209 lira olarak gerçekleşmişti. Aynı oranlarla yola çıkarsak 230 lira maaş artışı ön görülen ancak talep edilen miktar 2000 TL.

Özellikle son dönemde açıklanan enflasyon oranlarının yapılacak zam miktarına doğrudan etki etmesi bekleniyor. Durum böyle olursa asgari ücrete yapılacak zam oranının yüzde 20-25 civarında olacak. Eğer yüzde 25 'lik zam miktarı gerçekleşirse asgari ücret 2000 liraya çıkmış olacak.

ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Asgari ücret ile ilgili açıklamada da bulunan Çelik, '' Komisyon aralık ayında toplanacak'' dedi.

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