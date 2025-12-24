2026'nın asgari ücret zammı sonrasında 2025'in son açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu

2026 yılı asgari ücret zammı Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon oranının bile altında olmasına tepkiler sürerken Birleşik Kamu-İş 2025 yılının sonuncu açlık ve yoksulluk sınırı rakamları olan Aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı...

Türkiye'de özel sektörde "standart maaş" haline dönüşen ancak aslında vasıfsız çalışanlar için taban maaş olması gereken asgari ücret zam oranı yüzde 27 olarak açıklanmış ve 2026 yılında net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak uygulanacağı duyurulmuştu.

Asgari ücret zammının TÜİK enflasyonunun altında kaldığı görülünce tartışmalar büyümüşken bu sefer de Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı Ar-Ge birimi KAMU-AR, Aralık 2025 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Birleşik Kamu-İş’in Aralık 2025 raporuna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 30 bin 655 liraya çıktı. Açlık sınırı böylelikle 2025 yılı genelinde toplam 7 bin 399 liralık artış kaydetmiş oldu.

KAMU-AR'ın araştırmasında gıda dışı kalemlerdeki yükselişin etkisiyle yoksulluk sınırının 94 bin 913 liraya ulaştığı belirtildi. Yoksulluk sınırı yalnızca aralık ayında 1.216 lira, 2025 yılının tamamında ise 23 bin 865 lira artış gösterdi.

Bu verilere göre 2026 yılı için yüzde 27 artışla belirlenen yeni net asgari ücret ise Aralık 2025 itibarıyla açlık sınırının 2 bin 580 lira altında kaldı.