333 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı

Ankara'da, 333 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına ataması, törenle gerçekleştirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugünkü atamamızla kamuda istihdamını sağladığımız şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısı 45 bin 484'e ulaşmış olacak" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK Konferans Salonu'nda '333 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Atama Kurası Töreni'ne katıldı.

Bakan Selçuk, terörle mücadeleye kararlıkla devam edeceklerini belirterek, "Hiçbir şehit ve gazimizin kanını yerde bırakmadık ve bırakmayacağız.

Bizim tek bir gayemiz var, azizi vatanımızı her türlü tehdide karşı korumak. Bunun için Kurtuluş Savaşı’nda, terörle mücadelede 15 Temmuz’da nice bedeller ödedik" dedi.

"45 BİN 484 ATAMA YAPTIK"

Bugün yapılan 333 gazi, gazi ve şehit yakınının atama töreninin sonuçlarının saat 17.30 itibarıyla bakanlığın web sayfasından da yayımlanacağını belirten Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Bugünkü atamamızla kamuda istihdamını sağladığımız şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısı 45 bin 484'e ulaşmış olacak.

2002 yılına kadar kamuda istihdam edilenlerin toplam sayısı yalnızca 6 bin 315 idi. 19 yılda istihdam hakkı kapsamını genişleterek bu sayıyı 7 katına çıkardık.

Bu rakamlar Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin; şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza yönelik hizmetlerde gösterdiği hassasiyetin bir ifadesidir.

Biz, şehitlerimizin aziz hatıralarına hürmet duyan, kahraman gazilerimizin varlığıyla iftihar eden bir milletiz. Bunu da her zaman hassasiyetle belirtiyoruz.

O nedenle; şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza hizmeti şerefli bir vazife olarak görüyoruz."