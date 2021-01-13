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  4. 13 Ocak 2021 20:02

4 bankanın mesai saatleri değişti! İşte yeni mesai saatleri

Yeni alınan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle bankaların mesai saatlerinde değişimler devam ediyor.

4 bankanın mesai saatleri değişti! İşte yeni mesai saatleri
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Covid-19 salgınıyla mücadelede bankalar da çalışma saatlerinde değişiklik yapmışlardı. Buna göre birçok banka 10.00 - 16.00 saatleri arasında hizmet veriyorlardı. ING Bank, Garanti BBVA ve Akbank çalışma saatlerini yeniden düzenlediklerini duyurdu. 

Buna göre Garanti BBVA, Akbank, ING Bank ve Denizbank 09.00 -12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında çalışacak. 

TEB ise müşterilerine attığı bilgilendirme mesajında 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 arasında çalışmaya devam edileceğini duyurdu.

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