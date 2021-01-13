4 bankanın mesai saatleri değişti! İşte yeni mesai saatleri

Covid-19 salgınıyla mücadelede bankalar da çalışma saatlerinde değişiklik yapmışlardı. Buna göre birçok banka 10.00 - 16.00 saatleri arasında hizmet veriyorlardı. ING Bank, Garanti BBVA ve Akbank çalışma saatlerini yeniden düzenlediklerini duyurdu.

Buna göre Garanti BBVA, Akbank, ING Bank ve Denizbank 09.00 -12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında çalışacak.

TEB ise müşterilerine attığı bilgilendirme mesajında 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 arasında çalışmaya devam edileceğini duyurdu.