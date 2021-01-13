4 bankanın mesai saatleri değişti! İşte yeni mesai saatleri

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Covid-19 salgınıyla mücadelede bankalar da çalışma saatlerinde değişiklik yapmışlardı. Buna göre birçok banka 10.00 - 16.00 saatleri arasında hizmet veriyorlardı. ING Bank, Garanti BBVA ve Akbank çalışma saatlerini yeniden düzenlediklerini duyurdu.
Buna göre Garanti BBVA, Akbank, ING Bank ve Denizbank 09.00 -12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında çalışacak.
TEB ise müşterilerine attığı bilgilendirme mesajında 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 arasında çalışmaya devam edileceğini duyurdu.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol