48 yaşındaki bir işsiz kadının feryadı yürekleri parçaladı!

Bir işçinin çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasına isyan ettiği ve haykırışlarının yürekleri yaktığı görüntüler sosyal medyada tekrardan hatırlatıldı.

Görüntülerde yer alan genç kadın "Gençliği verdim ben Bimeks’e. 48 yaşındayım hiçbir işe almıyor beni. Ben ne yapayım. Aç mı kalayım? Simit satıyorum ben fabrika önünde. 20 lira kazanayım diye. 25 lira kazanayım evime ekmek parası götüreyim diye. Beni kimse bu yaşta işe almıyor. Gençliğim Bimeks’in köleliğiyle geçti. Gençliği sömürdüler, çocuklarıma bakamadım. Benim bir tane çocuğum rahatsız. İlaç kullanıyor. Ben ne yapayım? Bana söyleyin. Yeter! Daha ne yapalım. Ben daha bir tane polisle karşı karşıya kalmadım. Bu polisler benim çocuklarım. Ben sizi karşımda görmek istemiyorum, arkamda görmek istiyorum. Bacaklarım, dizerim tutmuyor ayakta durmaktan. Cumhurbaşkanım duymuyor mu sesimizi. Kimse duymuyor mu sesimizi?” ifadelerini kullandığı görüldü.

Söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP’li Şerafettin Turpçu, “48 yaşındaki kadının iç yakan feryatları; Kimse bu yaşta beni işe almıyor. 20-25 lira kazanıp eve ekmek parası götürmek için fabrika önünde simit satıyorum...” notunu düştü.