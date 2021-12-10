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Adalet Bakanlığı 200 personel alacak

Adalet Bakanlığı 200 personel alacak

Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerinde 50 psikolog, 30 pedagog ve 120 sosyal çalışmacı alacak.

Adalet Bakanlığı, Resmi Gazete'de personel ilanı verdi. Buna göre, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerine, sözlü sınavla kadrolu 200 personel alımı yapılacak.

İstihdam edileceklerin 50 psikolog, 30 pedagog ve 120 sosyal çalışmacı personeli olduğu belirtildi.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak. Başvurular 13 Aralık'ta başlayıp, 27 Aralık'ta sona erecek.

 Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığın "www.adalet.gov.tr" internet adresinde yer alacak.

Etiketler adalet bakanlığı istihdam işe alma iş ilanı
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