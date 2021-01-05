  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. 05 Ocak 2021 18:43

Adnan Bali istifa mı etti? İş Bankası'ndan açıklama

İş Bankası, bankanın genel müdürü Adnan Bali'nin istifa ettiğine yönelik haberlere ilişkin bir açıklamalarda bulundu.

Adnan Bali istifa mı etti? İş Bankası'ndan açıklama
A+ A-

İş Bankası'ndan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Çeşitli basın-yayın organlarında Genel Müdürümüz Sayın Adnan Bali'nin istifa ettiğine dair yer alan haberler asılsızdır. Sayın Adnan Bali görevini sürdürmekte olup konuya ilişkin 06.01.2021 tarihinde düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacaktır."

açıklama , iş bankası , istifa , adnan bali
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM