AK Parti emeklilerin maaş hesaplamalarını da maaşlarını da sil baştan değiştirecek!

AK Parti iktidarının emeklilik sisteminde birçok emeklinin emekli maaşını değiştirecek yeni bir düzenlemeye hazırlandığı ortaya çıktı. Yeni sistemde maaşlar prim gün sayısına göre hesaplanacak ve bu nedenle birçok emeklinin maaşı değişecek...

Türkiye'de her geçen gün artan hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı hiç şüphesiz en çok emekli vatandaşlarımızı vururken tüm emeklilerin 2026 yılı maaş zamlarıyla büyük bir hüsran yaşamıştı.

2026 yılına girilmesiyle birlikte milyonlarca emekli 2026 yılı maaş zamlarının enflasyona yenildiğini savunurken şimdi de AK Parti iktidarının emekli maaşı hesaplamalarını ve birçok emeklinin maaşını değiştirecek yeni bir düzenleme hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Hatırlanacağı gibi 2026 yılında Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık 2025 enflasyon verileri sonrasında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 12,09, memur ve memur emeklilerine yüzde 18,6 zam yapılırken, en düşük emekli maaşına yüzde 18,48 artış yapılmıştı. Bu zamlarla birlikte en düşük emekli maaşının da 18 bin 938 TL'ye yükseleceği hesaplanmış ancak AK Parti 1.062 TL'lik ek zamla en düşük emekli maaşını 20 bin TL'ye yükseltmek için TBMM'ye yasa teklifi sunmuştu.

Emekli maaşlarına yapılan zamlar ve en düşük emekli maaşına 1.062 TL'lik ek zamla ilgili tartışmalar sürerken, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal katıldığı canlı yayında AK Parti iktidarının emekli maaşı sistemini yeniden ele aldığını ve geniş kapsamlı bir değişikliğe hazırlandığını duyurdu.

Murat Bal, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşı ödemeleri için uygulamanın ilk başladığında yaklaşık 1 milyon kişinin en düşük emekli aylığı aldığını ancak bugün bu rakamın 5 milyon kişiye yükseldiğini ifade belirterek mevcut sistemde prim gün sayısı ile alınan maaş arasındaki uçurumun arttığını söyledi ve "3600 günle emekli olanla, 9000 gün BAĞ-KUR primi ödeyerek emekli olan vatandaşın aynı maaşı alması büyük bir adaletsizlik" dedi.

Başta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olmak üzere AK Parti'nin ekonomi yönetiminin ortaya çıkan bu tablo sonrasında emekli maaşlarının hesaplama sisteminde revizyon kararı aldığını söyleyen Bal SGK bünyesinde bu konuda bir çalışma yürütüldüğünü bildiğini belirterek yakın zamanda yeni düzenlemenin kamuoyuna açıklanmasını beklediğini söyledi.

İktidarın yeni düzenlemesi için "Bence iyi ve hakkaniyetli bir düzenleme gelecek. En kritik konu, mevcut 20 bin liralık en düşük emekli maaşının altına düşülmemesi" ifadelerini kullanan Bal kendi önerisini de "Az prim ödeyene az maaş, çok prim ödeyene çok maaş verilecek. Ama hiçbir emekli maaşı 20 bin liranın altında kalmamalı" diyerek açıkladı.

Açık sınırının 30 bin TL'ye dayandığını hatırlatan ve kök maaşların hala çok düşük seviyelerde olduğunu belirten Bal, "Şu an 20 bin lira, hazine desteğiyle sağlanıyor. Bu şekilde yürütmenin devamlılığı zor. Düşük maaş alan emekliye gelir desteği şart" diyen Bal, özellikle en düşük emekli maaşı artışlarının, daha yüksek prim ödeyen emeklilerde ciddi bir rahatsızlık oluşturduğunu ifade etti.

Bal, "1999 öncesinde 10 bin lira maaşla çalışırken yaklaşık 7 bin lira emekli maaşı alabiliyordunuz.

2008 sonrasında ise 10 bin lira maaşla çalışıp emekli olduğunuzda 3.500 lira emekli maaşı bağlanır hale geldi. Çünkü aylık bağlama oranı ciddi şekilde düşürüldü" derkenb u durumun özellikle 9000 prim günüyle emekli olan BAĞ-KUR’lular için büyük hak kaybına neden olduğunu belirtti.

Bal ayrıca memur emeklileri ile SSK ve BAĞ-KUR emeklileri arasındaki maaş farkını da değerlendirirken "Bu dönem memur emeklisi zammı toplu sözleşmeden kaynaklanıyor. Geçen yıl ise SSK ve BAĞ-KUR emeklileri daha yüksek maaş almıştı" dedi.