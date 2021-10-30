AK Parti yeni asgari ücreti böyle ''tarif'' etti: ''En azından...''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, asgari ücret ve emekli aylıkları ile ilgili, “En azından insani bir şekilde yaşama seviyesine getireceğiz. Emeklilerle ilgili çalışma var, onların da emeklilik ücretleri yine yaşanabilecek noktaya gelecek” dedi.

TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 20 sınırına dayanırken, bağımsız kaynaklara göre enflasyon en az yüzde 40 seviyesinde. Şu an uygulanan 2 bin 825 liralık asgari ücrete, yılın başında yaklaşık 500 lira zam yapılmıştı.

Türk-İş tarafından hazırlanan raporda yedi milyon kişinin asgari ücretle çalıştığı belirtilerek bu maaşla 10 gün bile geçinilemeyeceği tespiti yer almıştı.

Partisinin Gaziantep eğitim programına katılan AKP’li Vedat Demiröz, kendisine burada daha çok asgari ücretlinin, emeklilerin ve küçük esnafın durumunun ne olacağının sorulduğunu kaydetti.

‘Yaşanabilecek noktaya gelecek’

Demiröz, sahada anlatacakları çok şeyin olduğunu, AKP’nin makroekonomik olarak çok iyi şeyler yaptığını ama mikro planda eksiklerinin bulunduğunu, sabit gelirlinin, asgari ücretlinin, emeklinin, küçük esnafın sıkıntı çektiğini teşhis ettiklerini ve buna karşı neler yapılması gerektiğini masaya yatırdıklarını söyledi.

“İnanın, bu aralar haftada birkaç kez toplantı yapıyoruz. Bütçe görüşmeleri de devam ediyor” diyen Demiröz, şunları kaydetti: “Bu yıl şunu söyleyebilirim; asgari ücret geçinebilecek bir noktada yayınlanacak, ona getirilecek. Artık işverenlerimizin bugüne kadar ‘Maliyetler yükseliyor’ demesine rağmen bu gemide hepimiz varız, onlar da kazanacak ama çalışanlar da kazanacak. En azından insani bir şekilde yaşama seviyesine getireceğiz. Emeklilerle ilgili çalışma var, onların da emeklilik ücretleri yine yaşanabilecek noktaya gelecek. Bunların hepsi, çalışmalar bittikten sonra cumhurbaşkanına sunulacak, onun da onayıyla bu, hayata geçirilecek. Ayrıca gelir vergisinde bazı esnafımızı muaf tuttuk. 785 bin esnafımız yararlanıyor, 240 bin lira gelirin altındakilerden vergi de almayacağız.”