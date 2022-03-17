AK Parti'den asgari ücrete ikinci zam sinyali

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, gerekirse asgari ücrete bir yıldan önce zam yapılabileceğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, asgari ücrete iki kez zam yapılabileceğini söyledi. Özkan, "Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız" dedi.

Tvnet'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Özkan'a, "Asgari ücrete yılda bir kez yapılıyor, bunun ikiye çıkarılma olasılığı var mı? Altıncı ayda bir düzeltme gibi bir şey olur mu?" sorusu soruldu.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu daha önce ifade ettiğini belirten Özkan, konunun mümkün olduğunu belirterek, "Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Biz parlamentoda her zaman milletimizim menfaati ne gerektiriyorsa bunu her zaman yaparız" ifadelerini kullandı.

Özkan, "Bu CHP'nin aklına gelmez, bizim aklımızda var. Biz maliyetlere asgari ücretli vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız" dedi. Özkan, "Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız" diye konuştu.

2022 asgari ücret ne kadar ?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet heyetlerinin oy birliğiyle asgari ücret brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu. 2022 yılı asgari ücretin işverene maliyeti ise 5 bin 879 TL oldu.

Ayrıca asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmıyor. Ancak 2022 yılı için açıklanan asgari ücretten gelir vergisi kesintisi yapılmayacağı için asgari geçim indirimi de artık bordrolara yansımayacak.





