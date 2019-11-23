AK Partili Kaya: ''Türkiye yoksullukla mücadelede en başarılı ülke''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Van’da bir otelde düzenlenen 'AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana sosyal politikalara büyük önem verdiğini belirterek, sosyal politikalar merkezine insanı koyduklarını belirtti.

Kaya, “Müreffeh toplum hedefine ulaşılması için atılan her adım gibi mağdurlara, mazlumlara, yetimlere, ihtiyaç sahiplerine dokunan her konuda da çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. Hükümetlerimiz döneminde yoksullukla mücadelede, özellikle uluslararası arenanın da hakkımızı teslim ettiği bir başarıyı yakalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülke olarak ekonomi alanında sağlanan büyümeyle birlikte sosyal yardımlara çok daha fazla mali kaynak aktarmış durumdayız. Böylece daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı başardık” diye konuştu.

Ağustos 2019 verilerine göre işsizlik geçen yılın aynı ayına göre 2.9 puanlık artış ile yüzde 14 olmuştu. İşsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 980 bin kişi artarak 4 milyon 650 bine yükseldi. İşsizlik oranı son 15 yılın zirvesine çıkmıştı.

Kaya, “2018 Dünya Bankası raporunda Türkiye, son 15 yılda yoksullukla mücadelede en başarılı ülke olmuş durumda. Yoksulluğu en fazla azaltan ülke olduğumuzu Dünya Bankası 2018 raporunda teyit etti. Dolayısıyla gerçekleri vatandaşlarımız arasında dolaşırken de görüyoruz. Ama gerçekleri çarpıtmak isteyenlere de uluslararası raporlardaki ispatlarla çok güçlü cevaplar verebiliriz.” diye konuştu.

‘KADINA ŞİDDET’LE MÜCADELE

Türkiye’de özellikle kadına yönelik şiddet konusuyla ilgili toplumsal farkındalık ve hassasiyetin arttığını öne süren Kaya, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kadına yönelik şiddet, sadece ülkemizin değil, dünyanın diğer ülkeleri için de önemli bir problem alanıdır. Kadına şiddet, sadece belirli bir kesimin duyarlı olduğu ve mücadele alanı gördüğü bir konu değil. Bu, hepimizin sorunu. Zira inanç ve kültür değerlerimizde şiddete asla yer yok. Bu nedenle, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve medyanın yanı sıra teşkilatlar olarak da ‘kadına şiddetle mücadele hepimizin meselesidir’ anlayışıyla hep birlikte mücadele etmeliyiz.”

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