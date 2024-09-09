Almanya Çalışma Bakanı: Saatlik asgari ücret 15 euroyu aşmalı

Türkiye'de 17 bin 2 TL'lik net asgari ücret ile çalışan vatandaşların geçim savaşı sürerken Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil, hükümetin atadığı asgari ücret komisyonuna gönderdiği bir mektupta, Almanya'da asgari ücretin 2026'dan itibaren saat başına 15 Euro'nun üzerine çıkarması gerektiğini söyledi.

Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil, işverenler ve sendika temsilcilerinden oluşan komisyona, asgari ücreti tam zamanlı çalışanlar için ortalama ücretin en az %60'ı olarak belirleyen AB asgari ücret direktifinin gerekliliklerini uygulama çağrısında bulundu.

Foreks'in haberine göre Alman Sendikalar Konfederasyonu DGB'nin güncel hesaplamalarına göre bu rakam 2025 yılında saat başına 15,27 euro olacak. Asgari ücret şu anda saat başına 12,41 euro ve 2025 yılında 12,82 euroya yükselecek.

Asgari ücret komisyonunun 2026'dan itibaren yapılacak artışa ise 2025 ortasına kadar karar vermesi gerekiyor.

Almanya'da asgari ücret ne kadar ?

Almanya'da asgari ücret 1811 euro'dur. Şu anda saat başına 12,00 euro olan bu ücret, 2024 yılında saat başına 12,41 euro'ya 2025 yılında ise saat başına 13,83 euro'ya yükselecektir.27 Ara 2023