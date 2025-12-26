  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. Anayasa Mahkemesi'nden çalışma hayatı için bir emsal karar daha

Anayasa Mahkemesi'nden çalışma hayatı için bir emsal karar daha

Anayasa Mahkemesi'nden çalışma hayatı için bir emsal karar daha
Güncelleme:

Anayasa Mahkemesi, Türk Eğitim Sendikası’nın aldığı karar doğrultusunda Türk Eğitim-Sen üyesi bir öğretmenin öğle arası nöbet tutmaması nedeniyle hakkında verilen kınama cezasının sendika hakkını ihlal ettiğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesinin kararıyla, sendika kararına dayanılarak gerçekleştirilen toplu eylemlerin Anayasa’nın 51. maddesi kapsamında sendikal faaliyet olduğu ortaya konuldu.

Karara konu olayda, tam gün eğitim yapan bir okulda görevli öğretmen, üyesi olduğu sendikanın aldığı karar doğrultusunda öğle arası nöbet görevini yerine getirmemiş, bu gerekçeyle hakkında disiplin soruşturması başlatılarak kınama cezası verilmişti. İlk derece ve bölge idare mahkemeleri cezayı hukuka uygun bulmuştu.
Anayasa Mahkemesi ise bu yaklaşımı hak ihlali olarak değerlendirdi.

Kararda; öğretmenlerin dinlenme, beslenme ve ibadet gibi temel insani ihtiyaçlarının göz ardı edilerek verilen kesintisiz nöbet görevinin, sendikal eylemin meşru gerekçesini oluşturduğu vurgulandı.

Yüksek Mahkeme, disiplin cezasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığını belirterek, idarenin ve yargı mercilerinin sendika kararının gerekçelerini hiç değerlendirmeden cezaya dayanak yapmasının ölçülülük ilkesine aykırı olduğunu ifade etti.

Konuya ilişkin Sendika tarafından yapılan açıklamada, "Bu karar, kamu çalışanlarının sendikal faaliyet kapsamında gerçekleştirdikleri toplu eylemler nedeniyle disiplin cezası ile karşı karşıya bırakılmalarının hukuka aykırı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Türk Eğitim-Sen’in, üyelerinin insan onuruna yakışır çalışma şartları ve sendikal haklarının korunması yönündeki mücadelesi, Anayasa Mahkemesi kararıyla bir kez daha haklı bulunmuştur" ifadeleri kullanıldı.

İHA

text-ad
Etiketler AYM kınama cezası anayasa mahkemesi Türk Eğitim-Sen üyesi bir öğretmen öğle arası nöbeti emsal karar sendikal haklar sendikal hak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP'li bir belediyeye daha yolsuzluk operasyonu düzenlendi! CHP'li bir belediyeye daha yolsuzluk operasyonu düzenlendi! Trafikte bir başka sürücüye saldırıp tekme tokat öldüresiye dövdüler! Trafikte bir başka sürücüye saldırıp tekme tokat öldüresiye dövdüler! Ünlü şarkıcı ile 20 yaş küçük oyuncu sevgilisi ön balayında aşka geldi Ünlü şarkıcı ile 20 yaş küçük oyuncu sevgilisi ön balayında aşka geldi Trump ile Netanyahu B-2 bombardıman uçağında! Trump ile Netanyahu B-2 bombardıman uçağında! Trump'tan mide bulandıran Epstein sapkınlığı için tepki çeken çıkış! Trump'tan mide bulandıran Epstein sapkınlığı için tepki çeken çıkış! Hırsızlık için girdikleri evde 81 yaşındaki ev sahibini katlettiler! Hırsızlık için girdikleri evde 81 yaşındaki ev sahibini katlettiler! Boşanma aşamasındaki 2 çocuğunun annesi eşini boğarak katletti! Boşanma aşamasındaki 2 çocuğunun annesi eşini boğarak katletti! Düğmeye basıldı; marketlere pazar tatili geliyor! Düğmeye basıldı; marketlere pazar tatili geliyor! Gece yarısı kahderen haber: Bir araç Zap suyuna uçtu, genç kadın hayatını kaybetti! Gece yarısı kahderen haber: Bir araç Zap suyuna uçtu, genç kadın hayatını kaybetti! Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek: Önce yağmur ardından don sonra kar var! Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek: Önce yağmur ardından don sonra kar var!
Bir dijital para transfer firmasına daha operasyon: Çok sayıda gözaltı var! Bir dijital para transfer firmasına daha operasyon: Çok sayıda gözaltı var! AİHM'den 2 bin 430 yıla kadar hapsi istenen Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken karar! AİHM'den 2 bin 430 yıla kadar hapsi istenen Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken karar! Merakla beklenen ve ezber bozan Hybrid mini SUV Türkiye'de! Merakla beklenen ve ezber bozan Hybrid mini SUV Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kurum'u ''Cop Başkanı'' olarak atadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kurum'u ''Cop Başkanı'' olarak atadı! Ev ve arsanın bir bileni Mert Başaran bu sefer de altın yatırımcılarını uyardı Ev ve arsanın bir bileni Mert Başaran bu sefer de altın yatırımcılarını uyardı Kombiyi kısın, camları kapatın, lambaları söndürün! Doğalgaz ve elektrik faturaları şişecek! Kombiyi kısın, camları kapatın, lambaları söndürün! Doğalgaz ve elektrik faturaları şişecek! ''Evlenecekler mi'' denilen genç çiftin kararı belli oldu... ''Evlenecekler mi'' denilen genç çiftin kararı belli oldu... Türkiye'nin dev zincir marketine operasyon: Onlarca fahiş fiyat artışı tespit edildi! Türkiye'nin dev zincir marketine operasyon: Onlarca fahiş fiyat artışı tespit edildi! Futbolda bahis operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında Galatasaraylı eski yönetici de var! Futbolda bahis operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında Galatasaraylı eski yönetici de var!