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  4. 29 Kasım 2019 17:14

Asgari ücret için gözler o tarih ve saate çevrildi !

Milyonlarca işçi ve iş verenin beklediği haber için tarih belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2 Aralık Pazartesi saat 14.00'te toplanacak.

Asgari ücret için gözler o tarih ve saate çevrildi !
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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020'den geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 2 Aralık'ta saat 14.00'te toplanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştirecek." ifadelerini kullanmıştı.

 
2020 yılı asgari ücreti için ilk teklif Türk-İş'ten gelmiş, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yaşam maliyeti 2578 TL. Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetinin altında olmayacak" demişti.

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