Asgari Ücret için kritik gün

Milyonlarca asgari ücretlinin yaşadığı geçim sıkıntısını Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında dile getiren asgari ücretli Gülden Görmez, “İşverenlere, ‘Empati yaparsanız beni anlarsınız’ dedim. Onlar da ‘Haklısınız geçinmek zor’ dediler. Bizi anlamışlar mı göreceğiz” dedi.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre Gülden Görmez, bazı kesimlerin söyledikleri sözleri anlamaya çalışmak yerine saçının rengi ve kıyafetiyle ilgili eleştiriler yaptığını anlattı. Komisyonun ikinci toplantısı bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde yapılacak. İlk toplantıda Türk-İş ve milyonlarca asgari ücretli adına konuşan asgari ücretli özel güvenlik görevlisi Gülden Görmez, bugün de patronların binasında asgari ücretin niçin artırılması gerektiğini açıklayacak. Görmez, bir haftada yaşadıklarını anlattı:

İlk toplantıda temsilcileri iyi bir zamma ikna edebildiniz mi?

Türk-İş'te ne anlattıysam, hemen hepsini orada da söyledim. Mutfağımızda çorba, makarna ve bakliyat dışında bir şey pişmediğini, kartla, borçla hayatımızı döndürmeye çalıştığımızı, çocukların sıkıntılarını, asgari ücretin 2 bin liranın üzerine niçin çıkması gerektiğini… Hiç kimse olumsuz yorum yapmadı. Aksine, “Haklısınız, geçinmek çok zor” dediler. “Empati yaparsanız beni daha iyi anlarsınız” dedim.

2 kredi kartınız eleştirildi…

Maaşımla geçinmeme imkan yok. Ne yapayım, başkalarına el, avuç mu açsaydım? Daha ne eleştiriler geldi. “Saçını kaç paraya boyatıyorsun?” dediler. “Üzerindeki gömlek 15 bin lira, nasıl aldın?” dediler. Saçımı kendim boyuyorum. Kuaföre gidecek param yok. Sonuçta ben bir kurumda çalışıyorum, insanların karşısına önü beyazlamış saçımla mı çıkayım? Üstümdeki gömlek 15 bin lira değil, 50 lira. 15 bin lirayı bir arada hiç görmedim. Ankara'ya gelirken ne saçımı yaptırdım, ne yeni gömlek aldım. Zaten param da yoktu. 850 lira kiramı yüksek bulan da oldu. Yalova'da 850'den daha ucuza kira yok.