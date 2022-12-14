Asgari ücret toplantısı sona erdi! Türk-İş'ten ilk açıklama

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı gerçekleştirildi. Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak, ''Toplantıda bir rakam gelmedi. İnşallah son toplantıda gelir'' dedi.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısı bitti.

Basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

"TOPLANTIDA RAKAM GÜNDEME GELMEDİ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yaptı.

Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak, "Toplantıda bir rakam gelmedi. İnşallah son toplantıda gelir. TÜİK'ten istediğimiz rakamların bir kısmı geldi, bir kısmı gelmedi" dedi.

TİSK Genel Sekreteri Koç da yaptığı açıklamada daha önceki yıllarda olduğu asgari ücrete işveren desteği talebini yinelediklerini söyledi.

BAKAN BİLGİN'DEN TOPLANTI ÖNCESİ AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Bilgin, "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz" dedi.

Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle:

Asgari ücret fevkalade önemli bir kuruldur. Asgari ücret temel ücret haline geldi diye ezberlenmiş söz var bu doğru değil. Asgari ücretli yüzde 38 civarında. Asgari ücret diğer çalışanların ücretlerinin yukarı tırmandırılmasını sağlıyor. Ücretlerin arasındaki farklılaşmanın yukarı doğru gittiğini ortaya koymaktadır. Bugünkü toplantıdan veya bu ay gerçekleştireceğimiz asgari ücretle ilgili işçi ve işverenle birlikte belli bir uzlaşma sağlayarak asgari ücret düzenlemesini diğer ücretlileri rahatlatacak bir düzenlemeyle belirleyeceğiz. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta bu ay içinde yasal olarak imzalamamız lazım. Geniş uzlaşmayla bunu gerçekleştiririz diye umut ediyorum.

"EYT'DE ALTAYAPIYI OLUŞTURUYORUZ"

Teknik sorunla yaş arasındaki ilişki nasıl kuruldu bilmiyorum ama teknik sorun adı üzerinde kayıtlarla ilgili sorunlar var. Sorunların çözüldüğünü söylüyoruz, bir sorun var değil, altyapıyı oluşturuyoruz. Yani istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz.

BAKANLIK ANKET PAYLAŞTI

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında basına kapalı gerçekleşen ilk toplantıda, işveren heyetine, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yapmıştı.



Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptırdığı asgari ücret anketini taraflarla paylaşmış, ankette işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerdekilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisinin net 7 bin 845 lira olduğuna yer verilmişti.

NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ŞU ANDA NET 5 BİN 500 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.