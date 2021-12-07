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Asgari ücret zammı için 2. toplantı Türk-İş'in restiyle başladı

Asgari ücret zammı için 2. toplantı Türk-İş'in restiyle başladı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci kez toplandı. Türk-İş'ten toplantı öncesi sert bir açıklama geldi.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı, Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılıyor.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi heyetini ise Türk-İş temsil ediyor.

Toplantıda kısa bir konuşma yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Ülkeyi yönetenler kısa zamanda önümüze makul bir rakam getirirlerse kısa bir zamanda ortaklaşa imzalarız. Ancak beklentimiz altında bir rakam olursa katılmayacağımızı söyledim. Kamuoyunu fazla meşgul etmenin bir anlamı yok. İnşallah umduğumuz gibi olur" dedi.

 

TİSK, 9 ARALIK'TA TARAFLARI AĞIRLAYACAK

Taraflar üçüncü toplantı için 9 Aralık’ta TİSK’te buluşacak.

Yasa gereği asgari ücretin Aralık ayı içinde belirlenmesi gerekiyor.

Taraflar bu yıl ay sonuna kalmadan anlaşmaya varmayı planladıkarını duyurmuştu.

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BAKAN BİLGİN'DEN "EMEĞİ KORUYACAK ASGARİ ÜCRET" VURGUSU

Komisyonun 1 Aralık'taki ilk toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat görüşlerini paylaştı.

Toplantıda, görüşmeleri hızla bu yıl bitirecekleri yönünde açıklama yapan Bakan Bilgin, "Enflasyon ya da ekonomideki dalgalanmalar karşısında emeği koruyacağız, koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz" dedi.

TİSK Genel Sekreteri Koç, asgari ücret işveren teşvikinin devam etmesini isteyerek, "Asgari ücret belirlenirken, ülkemizin ekonomik durumunun ve işletmelerimize olan etkisinin göz önünde bulundurulması gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat ise "Umuyoruz ki alınacak karar, beklentileri karşılar, çalışanların hayal kırıklığına yol açmaz, geleceğe umutlu bakılmasını sağlar, iş barışını ve toplumsal huzuru getirir" değerlendirmesinde bulundu.

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AA

Etiketler asgari ücret toplantısı 2022 asgari ücret
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