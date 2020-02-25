Asgari ücret zammı sadece 2 ay dayandı!

Türk-İş, ‘Şubat 2020 Açlık ve Yoksulluk Sınırı’ araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Fiyatlardaki artışın çalışanların geçim şartlarını zorladığına vurgu yapılan araştırmada, “Çalışanlar açısından önemli olan enflasyonun nedeninden daha fazla sonucu, yani fiyat artışlarının aile bütçesine olumsuz etkisidir” vurgusu yapıldı.

Türk-İş araştırmasının sonucuna göre:

-Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 257 TL,

-Gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 7 bin 353 TL,

-Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 2 bin 744 TL olarak hesaplandı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ERİDİ

Raporda, işçi kesiminin katılmadığı, ancak işveren-hükümet temsilcilerinin kararıyla 2020 yılı için belirlenen net asgari ücrette yapılan 303 liralık artışın aile bütçesine katkısının şimdiden iki ayda eridiğine de dikkat çekildi.

Aylık olarak artış gösteren fiyatların yıl toplamında yıpratıcı seviyeye geldiği ifade edilen araştırmada, şu değerlendirmelere yer verildi:

“Sadece mutfak masrafı için yapılması gereken harcama tutarı son bir yılda 228 TL artmıştır. Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır seviyede geçimi sağlayacak toplam harcama tutarı ise son bir yılda 744 TL artmıştır.

Gıda fiyatlarındaki artış, tüketici endeksinin üzerindedir. Türk-İş’in verileri temel alındığında ‘mutfak enflasyonu’ndaki değişim, 2020 Şubat ayı itibariyle şu şekilde oldu;

-Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,71 oranında arttı.

-Yılın ilk iki ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 4,38 oranında oldu.

-Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 11,26 oldu.

-Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 14,90 olarak hesaplandı.