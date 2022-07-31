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Asgari ücrete yeni düzenleme geliyor

Asgari ücrete yeni düzenleme geliyor

Tarihi seviyeye çıkan ve vatandaşın temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılayamamasına yol açan enflasyon sonrası asgari ücrete yapılan ek zam bekleneni karşılamazken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin "Yıl sonunda yeni bir düzenleme yapacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada "Yıl sonunda bunu dikkate alarak yeni bir düzenleme yapacağız. Emekçilerimizi ezdirmeyeceğiz. Sermayenin emek düşmanlığı yapmasının karşısında olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Temmuz 2022'de yaptığı açıklamada, asgari ücrete yaklaşık yüzde 30 artış yapıldığını açıklamıştı. Buna göre, net asgari ücret 5 bin 500 TL olmuştu.

Asgari ücrete yeni düzenleme geliyor

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