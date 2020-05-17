Asgari ücretli yılın yarısını getiremedi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, temel gıda ürünlerinin ocak ve mayıs ayı ortalama fiyatlarıyla karşılaştırarak, bir aylık asgari ücretin nasıl eridiğini gözler önüne serdi.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Mahmut Lıcalı'nın haberine göre; Bir aylık asgari ücretle 5 ay sonra ortalama 311 kilogram daha az soğan, 503 kilogram patates, 7 kilogram daha az dana eti alınabiliyor. Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) madde sepetinde yer alan temel gıda ürünlerinin ortalama fiyatlarını, güncel market fiyatlarıyla karşılaştırdı.

Ocak ayındaki ortalama fiyatlarla mayıs ayındaki ortalama fiyatların karşılaştırılmasıyla şu sonuçlar ortaya çıktı:

- Soğan 2.52 TL’den 3.8 TL’ye çıktı. Bir aylık asgari ücretle 5 ayda 311 kilogram daha az soğan alınabiliyor.

- Patates 2.2 TL’den 4.2’TL’ye yükseldi. Bir aylık asgari ücretle yıl başına göre 503 kilogram daha az patates alınabiliyor.

- Sarmısak 37 TL’den 70 TL’ye yükseldi. Yıl başından bu yana 29 kilogram daha az sarmısak alınabiliyor.

- Domates 6.2 TL’den 8.5 TL’ye çıkarken, bir aylık asgari ücret ile artık 101 kilogram daha az alınmaya başlandı.

KIRMIZI ET 7 KİLO AZALDI

Ağbabanın araştırmasında diğer bazı ürünler de şöyle sıralandı: “Biber yıl başında ortalama 6 TL iken 5 ay sonra 8.6 TL’ye çıktı. Böylece bir asgari ücretle artık 117 kilogram daha az biber alınmaya başlandı. Limonun fiyatı da ortalama 5.5 TL’den 9.43 TL’ye yükselmesiyle bir aylık asgari ücretle artık 176 kilogram daha az alınmaya başlandı. Dana eti yıl başında 46 TL ortalama fiyata satılırken, mayıs ayında ortalama 53 TL’ye yükseldi. Bir aylık asgari ücretle 5 ayda 7 kilogram daha az alınmaya başlandı.”