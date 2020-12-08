Asgari ücretlinin 122 günlük geliri bakın nereye gidiyor?

DİSK’in yazılı açıklamasına göre, Türkiye’de asgari ücret ve altında maaş alan kişi sayısı 7.5 milyon. Bu da tüm ücretli çalışanların yüzde 38.3’üne denk geliyor.

Asgari ücretin yüzde 20 fazlası ve altında kazananların sayısı da 9.7 milyon kişi (Tüm çalışanların yüzde 50’si). Özel sektörde ise maaşı asgari ücret civarındakilerin oranı yüzde 62.

122 gün kesinti

DİSK’in aktardığına göre, 2 bin 943 liralık brüt asgari ücretin yüzde 33.4’üne denk gelen 983 lirası, dolaylı-dolaysız vergi ve kesintilere gidiyor. Diğer değişle, bir asgari ücretli, 4 Mayıs’tan sonra kendi hesabına çalışmaya başlıyor.

Kesintilerden sonra, asgari geçim indirimi dahil işçinin elinde brüt maaşın yüzde 66.6’sı kalıyor. Bu da yıllık kazancın 122 gününün vergi ve kesintilere gittiği anlamına geliyor.

DİSK’in açıklamasında şöyle dendi: “Asgari ücretle çalışan işçilerden alınan vergi miktarı ilk vergi dilimi tarifesi düşük tutularak artırıldı. 2002 ve 2003 yıllarında ilk vergi dilimi tarifesi asgari ücretin 15-16 katı idi. AKP iktidarında vergi dilimi tarifeleri asgari ücretten ve enflasyondan daha az artırıldı. Böylece 2020 yılında ilk vergi dilimi asgari ücretin 7.5 katına geriledi.”