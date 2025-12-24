Asgari ücretlinin enflasyon karşısında ne kadar kaybettiği hesaplandı

2026 yılında uygulanacak olan asgari ücret 28 bin 75 TL olarak açıklanırken, asgari ücrete yapılan zammın TÜİK'in enflasyonunun bile altında olması tartışılırken ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez asgari ücretlilerin ilk kez 1 Şubat 2026'da yani yaklaşık 1,5 ay sonra cebine girecek olan yeni asgari ücretin 2025 yılının açlık sınırının bile altında kaldığını gözler önüne serdi.

Türkiye'de özel sektörde "standart maaş" haline dönüşen ancak aslında vasıfsız çalışanlar için taban maaş olması gereken asgari ücret zam oranı yüzde 27 olarak açıklanmış ve 2026 yılında net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak uygulanacağı duyurulmuştu.

Asgari ücret zammının TÜİK enflasyonunun altında kaldığı görülünce tartışmalar büyümüşken İktisatçı Mahfi Eğilmez, 28 bin 75 TL olarak açıklanan asgari ücreti enflasyon, kira ve açlık sınırı verileriyle karşılaştırdı ve asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybını hesapladı.

"2025 başında 22.104 lira olan asgari ücret yıl süresince enflasyon nedeniyle yılın başındaki satın alma gücünü kaybetmiş bulunuyor" diyen Mahfi Eğilmez, yaptığı hesaplamayı şu ifadelerle anlattı:

BETAM (Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi) araştırmasına göre Türkiye genelinde konut kira bedeli m2 için 240,5 liradır. 4 kişilik asgari ücretli bir ailenin 60 m2 bir konutta oturduğunu varsayarsak kirası 14.430 lira olarak ortaya çıkar. Bu kira bedeli bu hesaba göre 2026 yılında (14.430 x 1,3591 =) 16.391 lira olacak. Demek ki asgari ücretin (16.391 / 28.075 =) yüzde 60’a yakını kiraya gidecek.

2025 başında 22.104 lira olan asgari ücret yıl süresince enflasyon nedeniyle yılın başındaki satın alma gücünü kaybetmiş bulunuyor. 2025 yılsonu manşet enflasyonun geldiği düzeyi esas alırsak bu kayıp yüzde 30 olur. Buna göre asgari ücreti 2025 başındaki satın alma gücüne döndürebilmek için yılın başındaki 22.104 liralık asgari ücreti yüzde 30 artırmak gerekir ki o zaman (22.104 x 1,30 =) 28.735 liraya ulaşırız.

"ENFLASYONUN ÇÖZÜMÜ ÜCRETLİLER VE EMEKLİLERİN ÜZERİNDE"

2026 yılına daha girmeden kiralar artacağı ve yıl içinde fiyatlar da artacağı için 2026’da da satın alma gücü kaybı yaşanacaktır. Bunu da en iyimser haliyle OVP’deki yılsonu enflasyon tahminiyle gidermeye çalışırsak (28.735 x 1,16 =) 33.333 liralık bir asgari ücrete ulaşırız. Bu hesaba göre 28.075 liralık asgari ücret hesabı olması gerekenden 5.258 lira düşük açıklanmıştır. Aynı hesabı yıllık ortalama enflasyon oranlarını alarak yaparsak açıklanması gereken asgari ücret 35.344 lira olarak bulunur. Buna göre açıklanan ile hesaplanan arasındaki fark 7.269 liraya çıkar.

Açıklanan 28.075 liralık asgari ücret mevcut açlık sınırının altındadır. 2026 yılı içinde açlık sınırının, OVP’deki yılsonu enflasyon tahmini olan yüzde 16 düzeyinde artacağını varsaysak bile (30.500 x 1,16=) 35.380 liralık bir düzeye ulaşacağını hesaplayabiliriz. Bu durumda asgari ücret hesabında ancak tablodaki 6. sıradaki hesaplamayla açlık sınırının altına düşülmeyeceğini görebiliriz.

Özetle söylemek gerekirse açıklanan asgari ücret bırakın gelecek yıldaki açlık sınırını bu yılın açlık sınırının bile altında kalmış, enflasyonun çözümü bir kez daha ücretliler ve emeklilerin üzerine yükselmiştir."

