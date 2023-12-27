Asgari ücrette dananın kuyruğu kopuyor! Gözler Beştepe'de

Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği asgari ücrete ilişkin görüşme bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, ''Uzlaşırsak masada gidip otururuz. Uzlaşmazsak, katılmıyoruz deyip çıkarız işin içinden'' dedi.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili geri sayıma geçildi.

Asgari ücretin belirlenmesi için gereken sürenin bitmesine az bir süre kalırken, önemli bir görüşme gerçekleşti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'la Türk-İş Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası açıklama yapan Işıkhan, "Asgari ücrete dair istişareler devam ediyor. Netleşince duyuracağız." dedi.

ATALAY: UZLAŞIRSAK MASAYA OTURURUZ

Atalay da açıklamasında "Külliye'ye gideceğiz, Cumhurbaşkanı ile görüşeceğiz. Bugüne kadar rakamla ilgili bir şey konuşmadık. Uzlaşırsak masada gidip otururuz. Uzlaşmazsak, katılmıyoruz deyip çıkarız işin içinden." diye konuştu.

GÖZLER BEŞTEPE'DE

Bakan Işıkhan ve Atalay'ın görüşmesinin ardından gözler Beştepe'de gerçekleşecek toplantıya çevrildi.

KOMİSYON İKİ KEZ TOPLANDI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun iki kez toplanmasının ardından gözler üçüncü toplantıya çevrilmişti.

11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. Toplantıda temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. İki toplantıda da henüz bir rakam telaffuz edilmedi.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücretin 31 Aralık sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.

IŞIKHAN: BU HAFTA AÇIKLARIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret belirleme çalışmalarına ilişkin dün açıklama yaptı.

Işıkhan şunları söyledi: "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz . Bir rakam yok, komisyonumuz çalışıyor.

Şu an paylaşacak bir şeyimiz yok çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete yönelik mesajlarında çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğine yönelik açıklamalar yapmıştı.

TÜRK-İŞ: MUTABAKATLA BİTİRİLMESİNİ ARZU EDİYORUZ

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ikinci toplantı sonrası açıklama yaptı.

Ağar şunları söyledi: "TÜİK'in, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü alındı. Şu anda bir sonuç yok. Görüşmeler süratle devam edecek. Kısa zaman içinde mutabakata varlarak bitirilmesini arzu ediyoruz. Rakam konuşulmadı, henüz belli değil. Mutabakat olur mu, olmaz mı demenin anlamı yok; çünkü ortada rakam yok."

TEK ZAM YAPILACAK

Asgari ücrete bu yıl tek zam yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, temmuzda ikinci bir toplantı yapılmayacağını söyledi. Bakan Işıkhan, "İkinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor." açıklaması yapmıştı.

Asgari ücrete 2022 ve 2023 yıllarında temmuz ayında ara zam yapılmıştı.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI

Asgari ücret halen net 11 bin 402 TL olarak uygulanıyor. Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.