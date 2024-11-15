Asgari ücrette müjde bekleyenlere kötü haber: Masadaki 4 rakam belli oldu

Türkiye'de tüm asgari ücretli çalışanlarla birlikte milyonlarca çalışanın da dört gözle beklediği 2025 yılı asgari ücreti için masadaki 4 rakam belli oldu. Masadaki rakamlara bakılırsa asgari ücret zammında müjdeyi çalışanlar değil, işverenler alacak...

2025 yılı asgari ücret zammı için görüşmeler aralık ayında başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla toplanacak. Görüşmelerin ardından 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret belirlenecek. Geri sayım sürerken milyonlarca çalışan ne kadar zam alacağını merak ediyor.

Türkiye’de asgari ücreti, Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda; işçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri yer alıyor. Komisyonda her tarafı temsilen 5 kişi olmak üzere toplamda 15 kişi bulunuyor.

Bu kişilerin oluşturduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu ise aralık ayında görüşmelere başlayarak yaklaşık dört toplantı sonrası yeni asgari ücreti belirliyor.

Bu kapsamda Türkiye’nin gündeminde de asgari ücrete 2025 yılında ne kadar zam yapılacağı konusu yer alıyor. Tartışmaların odağında ise beklenen-gerçekleşen enflasyon ikilemi bulunuyor.

Buna göre yıl sonu enflasyon tahminini 6 puan artırarak yüzde 44’e yükselten TCMB’nin verisi baz alındığında gelecek yıl asgari ücretin 24 bin 483 lira olması gerekiyor. Ancak, asgari ücret 2025 yıl sonu enflasyon hedefine göre yüzde 21 zamlanırsa bu durumda yeni asgari ücret 20 bin 572 liraya yükseliyor. Böylelikle beklenen-gerçekleşen enflasyon arasında TCMB hedefleri baz alındığında 3 bin 911 liralık bir fark ortaya çıkıyor.

Peki 2025 yılı zamlı asgari ücret için masada hangi rakamlar var ? İşte asgari ücret zam tahminleri...

İktidarın Orta Vadeli Programı'na göre...

OVP Enflasyon Tahmini: Yüzde 41,5

Asgari ücret tahmini: 24.058 TL

TCMB'nin enflasyon beklentisine göre

Merkez Bankası Anketi: Yüzde 44

Asgari ücret tahmini: 24.483 TL

Anadolu Ajansı'nın enflasyon tahminine göre

Anadolu Ajansı Enflasyon Tahmini: Yüzde 42,64

Asgari Ücret Tahmini: 24.251 TL

Reuters'in enflasyon tahminine göre

Reuters Enflasyon Tahmini: Yüzde 42,95

Asgari Ücret Tahmini: 24.304 TL

Finansal Kurumlar Birliği'nin enflasyon tahminine göre

Finansal Kurumlar Birliği Enflasyon Tahmini: Yüzde 49,39

Asgari Ücret Tahmini: 25.399 TL