Asgari ücrette son kararı Erdoğan verecek! İşte kulislerde konuşulan rakam

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı öncesi kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı. Asgari ücret zammında son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yıl geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere bugün ikinci toplantısını yapıyor. Kulislerde 8 bin lira ile 8 bin 500 lira arasında çeşitli rakamlar dile getiriliyor. Ancak son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceğine de dikkat çekiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılacak toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurumlardan gelen raporlar ele alınacak. Ayrıca TÜİK’in bir işçinin geçinebilmesi için yapması gereken asgari harcama tutarlarına ilişkin hesaplamaları da komisyona sunması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptırdığı araştırmadan hareketle, işçilerin asgari ücret beklentisinin 7 bin 500 TL, işverenin 7 bin TL, çeşitli mesleklerden oluşan vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun ortak beklentisinin 7 bin 845 TL, asgari ücretle çalıştığını belirten işçilerin asgari ücretten beklentisinin de ortalama 7 bin 630 TL olduğunu açıklamıştı.

KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, bugünkü toplantıdan bir karar çıkması beklenmiyor. Ancak hafta sonuna doğru Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı bir toplantıyla kararın açıklanabileceğine işaret ediliyor. Kulislerde genel olarak 8 bin lira ile 8 bin 500 lira arasında çeşitli rakamlar dile getiriliyor.

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