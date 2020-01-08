Atama bekleyen öğretmenlerden 24 saatte 60 bin başvuru

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ocak ayı içinde tamamlayacağı sözleşmeli öğretmen alımı için belirlediği 20 bin kontenjanı, atama bekleyen öğretmenlerin durumunu gözler önüne serdi. Bakanlığın, 20 bin kontenjan ayırdığı sözleşmeli öğretmenlik atamalarının henüz ikinci başvuru gününde, başvuran sayısı 60 bine yaklaştı. Eğitim uzmanları, başvuran sayısının 100 bine ulaşmasını bekliyor.

Başvuruları önceki gün başlayan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için şimdiye kadar 60 bine yakın öğretmen başvurdu. BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, başvuran sayısının kısa bir süre içinde bu kadar yüksek olmasını “Ataması yapılmayan meslektaşlarımızın yaşadığı sorunların fotoğrafı” sözleri ile değerlendiren Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, şunları söyledi:

“Ataması yapılmayan öğretmenler sorununun bütçe görüşmelerinde MEB tarafından, ‘Mesele maliyet meselesi’ yaklaşımıyla ifade edilmesi bizim için kabul edilmez. Milyonlarca öğrencimiz okul ve öğretmen yetersizliği nedeniyle örgün eğitim dışına çıkmış, 20 bine yakın köy okulu kapatılarak öğrencilerimiz öğretmensiz ve okulsuz bırakılmıştır. Meslektaşlarımızın mesleki hakları, öğrencilerimizin umutları, gelecekleri maliyet meselesi olarak değerlendirilemez. Bütçe halkın, eğitim ve bilim emekçilerinin, öğrencilerimizin bütçesidir. MEB sorumluluğunu bir an önce yerine getirerek gereksinim doğrultusunda atama yapmalıdır.”

"100 BİN ATAMA YAPILMALI"

Eğitim Uzmanı Ali Taştan da AKP’nin planlama hatası nedeniyle 2002’de 68 bin olan ataması yapılmayan öğretmen sayısının 700 bine yükseldiğini anımsatarak şu ifadeleri kullandı:

“20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için 100 binden fazla öğretmen adayı başvuru yapacaktır. 20 bin atama ile sorun kesinlikle çözülemeyecektir. Her yıl ortalama 15 bin öğretmenin emekli olduğu biliniyor. MEB sadece emeklilerden dolayı oluşan boşluğu doldurabilmek için atama yapıyor. Yaklaşık 100 bin öğretmen açığı bulunuyor. Bir defaya mahsus 100 bin atama yapılmalı. Aksi halde ataması yapılmayan öğretmen sayısı birkaç yıl içerisinde 1 milyonu aşacaktır. Nitelikli eğitim için öğretmen açığının öncelikli olarak kapatılması gerekmektedir. Öğrenciler öğretmensiz, öğretmenler işsiz gezerken 100 bin atama yapılamaması akıl dışıdır.”

SON GÜN 10 OCAK

Ocak ayında yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular 10 Ocak’ta sona erecek. Kontenjanın üç katı kadar aday, sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav merkezleri 21 Ocak’ta ilan edilecek.