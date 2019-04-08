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  4. 08 Nisan 2019 10:31

Atatürk Havalimanı'nda 4 bin 500 kişi işten çıkartılıyor

Atatürk Havalimanı'nın terminal işletmecisi TAV, yaklaşık 4 bin 500 çalışanın işine son vereceğini duyurdu. TAV, tüm ticari uçuşların İstanbul Havalimanı'na kaydırılması nedeniyle 6 Nisan'da Atatürk Havalimanı'ndaki faaliyetlerini son erdirmişti.

Atatürk Havalimanı'nda 4 bin 500 kişi işten çıkartılıyor
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Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınma işleminin gerçekleşmesinden sonra Atatürk Havalimanı’ndaki operasyonlar sona ermişti. TAV, Atatürk Havaalanı operasyonlarının durdurulması nedeniyle 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Şirketten KAP’a yapılan açıklamada çıkarılacak işçilerin tazminatlarıyla ilgili toplamda 204 milyon TL ödeme yapılacağı kaydedildi.

Öte yandan Euronews Türkçe’ye konuşan bir TAV yetkilisi, Atatürk Havaalanı’nın kapatılıyor olması nedeniyle söz konusu işten çıkarmaların normal olduğunu belirterek açıklamayı doğruladı.

4 MİLYON 302 BİN KİŞİ İŞSİZ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan son verilere göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 11 bin kişi artarak 4 milyon 302 bin kişi olmuştu. İşsizlik oranı 3,1 puanlık artış ile yüzde 13,5 seviyesinde gerçekleşmişti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3,3 puanlık artış ile yüzde 15,6 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 5,3 puanlık artış ile yüzde 24,5 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 3,1 puanlık artış ile yüzde 13,7 olarak gerçekleşti.

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