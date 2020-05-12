AYM, KHK'lı sözleşmeli personel için o şartı iptal etti

Resmi Gazete'de yer alan Anayasa Mahkemesi kararında, Devlet Memurları Kanunu'nda kamu görevlisi statüsünde istihdam edilebilmek için bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmama koşulu aranırken, KHK kapsamındaki sözleşmeli personel yönünden "altı aydan fazla hapis cezasıyla hükümlü bulunmama" koşulunun öngörüldüğü, bu durumun eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı ve anayasaya aykırı olduğu ileri sürülerek yüksek mahkemeye başvurulduğu bildirildi.

Mevcut KHK'larin ve dolayısıyla itiraz konusu kuralın, daha önce denetlenmiş olsa bile anayasanın mülga 91. maddesine uygunluğunun denetlenmesi gerektiği vurgulanan kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Zira geçerliliğini sürdüren ve yetki unsuru bakımından da anayasal denetime tabi olan KHK'ların çıkarılması sırasındaki anayasal yetkinin kaynağını, ilga edilmiş olsa da anayasanın 91. maddesi teşkil etmektedir.

KHK'ların anayasanın mülga 91. maddesine uygun olup olmadığına ilişkin denetimin bir defayla sınırlandırılamayacağı açıktır. Zira böyle bir sınırlandırma, KHK'ya ilk denetiminden sonra söz konusu anayasa hükmü karşısında dokunulmazlık tanınması anlamına gelmektedir. Bu ise her şeyden önce temel amacı, normların anayasaya uygunluk denetiminin yapılması ve anayasaya aykırı olan kuralların hukuk sisteminden ayıklanması olan anayasa yargısının, belirtilen amacı ile bağdaşmamaktadır.

Bu itibarla, itiraz konusu kuralın anayasanın mülga 91. maddesi yönünden daha önce denetlenmiş olması aynı madde uyarınca yeniden denetlenmesine engel teşkil etmemektedir."



