Bakan açıkladı, binlerce kişi pazartesi gününe kilitlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Pazartesi günü tekrar bir araya geleceğiz. Önümüzdeki hafta bitirmeyi ümit ediyorum. 190 bin kamu çalışanı müjdeli haberi alacak." dedi.



Habertürk televizyonunda soruları yanıtlayan Bakan Müezzinoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

CHP'NİN YÜRÜYÜŞÜ

Adalet kelimesiyle yapılan etkinlikleri eleştirmek çok kolay değil. Hep hukuk adalet hep gündemdedir ve gündemde olmalıdır. En önemli nokta hak ve adalettir. Bu adalete sahip çıkmak hepimizin ortak paydaşıdır. Uzun yıllardır Türkiye, adaletin hukukun peşinde koşuyor. CHP'nin bu sembolik şemsiyenin arkasında durmasının toplumsal bir karşılığı yok. Siyasetçi olarak milletin vicdanının hak ve hukukunun arkasında durdu mu? Ana unsurlarda durmayıp da sembolik kişilerin arkasında duruyor. 15 Temmuz'da hak ve hukukun arkasında durdu mu? Geçmişi güçlü olsaydı, bardağı dolu olsaydı arkasında dururdum. CHP milli vicdandan yana duramıyor, belirli güç odaklarının esiri oluyor. AK Parti milletin sesi olduğu için başarılı. CHP bu anlamda belirli güç odaklarının nefis mücadelesini veriyor. Sayın Berberoğlu dışında hak mücadelesi verecek başka alan bulamadı mı?

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

İstihdam seferberliğinde 2017 itibarıyle beklediğimizden daha hızlı artış oldu. 1.5 milyon istihdam hedefimiz var, ilk 5 ayda 1 milyona yaklaştık. Yıl sonunda bu rakam 2 milyonu geçecek. İnşallah 2 milyon hedefini yakalayarak işsizliği yıl sonunda tek haneli rakamlara düşürmüş olacağız. Önümüzdeki hafta yeni eylem planımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi bütün Bakanlıklarla yıl sonuna kadar istihdam seferberliğinin yeni boyutunu ortaya koyuyoruz. Bu eylem planı 2017 istihdam seferberliğinin dışında olacak. Genç istihdamı, kadın istihdamı ve dezavantajlı istihdamı olarak 3 grup hazırlıyoruz. 1 milyon 100 bin civarında iş arayıp da iş bulamayan genç işsizimiz var. Bu 1 milyon 100 bin gencimizin yüzde 80'i üniversite mezunu, bunlar çok hızlı, belirli alanların çalışanı olabilirler. Sanayinin, enerjinin, bilişimin uzmanı veya nitelikli eleman olarak çalışabilirler. Mesela enerji alanında nitelikli eleman olmak istiyorsa eğitim alacak eğitim süresince çalışıyormuş gibi görünecekler. Eleman sıkıntısını böyle 3 yıllık 5 yıllık eylem planımızla azaltacağız. Kadınlarımıza da daha fazla teşvikimiz var. Özellikle Güneydoğu'daki kadın girişimcilerimizi destekleyeceğiz. Orada çocuk sayısı da fazla. Kadın üretsin, aileye sahip çıksın, üretimini pazarlayabilsin.

"KAMU ÇALIŞANLARI MÜJDELİ HABERİ ALACAKLAR"

Türk-İş Başkanımız yönetiyor kamu çalışanlarının görüşmelerini. Son derece iyi niyet ve samimiyet var. Tabiiki de haklarının mücadelesini veriyorlar. Pazartesi günü tekrar bir araya geleceğiz. Önümüzdeki hafta bitirmeyi ümit ediyorum. 190 bin kamu çalışanı müjdeli haberi alacak. İyi bir şekilde bitireceğiz. İnşallah müjdeli sonucu alacaklar. Yüzde 90'a kadar çok iyi niyetle gelindi. Gönül istiyor ki onların istediklerini verelim.

EMEKLİLİK YAŞI

Emeklilikle ilgili yaş düzenlemesi gündemde değil. Dünyanın en gelişmiş ekonomilerinin bile kaldıramadIğı yükü Türkiye Cumhuriyeti taşımaya çalışıyor. 2002'den beri kriz yaşamıyorsak, borsada 100 binin üzerine çıkmayı, yüzde 5'lik büyümeyi yakaladıysak, 2023 büyüme hedeflerimiz varsa ülkeyi kriz değil, büyümeye götürmemiz lazım. Yan tarafa bakın Yunanistan'a... Emekli maaşları yüzde 25 eksiltildi.