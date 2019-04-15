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  4. 15 Nisan 2019 11:57

Bakan Albayrak'ın işsizlik hedefi tutmadı

Ocak 2019 işsizlik rakamları Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'ndaki rakamları aştı.

Bakan Albayrak'ın işsizlik hedefi tutmadı
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Yeni Ekonomi Programı'nda yüzde 12.1 olarak açıklanan 2019 yılı işsizlikhedefi, Ocak 2019 itibarıyla yüzde 14.7 oldu.

Türkiye işsizliğe çare bulamıyor. İşsizler ordusuna her geçen gün yeni insanlar katılıyor.

TÜİK tarafından Ocak 2019 verilerine göre işsiz sayısı 4 milyon 668 bin kişioldu. İşsiz vatandaş sayısı geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 259 bin kişi arttı.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı ise 6.8 puanlık artış ile yüzde 26.7 olarak verinin yayınlanmaya başladığı 2005 yılından bu yana en yüksek seviyede.

YEP HEDEFİ AŞILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2018 yılının Eylül ayında Yeni Ekonomi Programı’nı açıklamış ve 2019 yılı işsizlik hedefini yüzde 12.1 olarak duyurmuştu.

Ancak şu an itibarıyla işsizlik 2019 için konulan hedefi geçmiş durumda. Hanüz Ocak 2019 verisi açıklanmasına rağmen işsizlik 14.7 ile yıl sonu hedefinin çok üzerinde bulunuyor.

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