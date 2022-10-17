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Bakan Bilgin'den asgari ücret mesajı

Bakan Bilgin'den asgari ücret mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ''Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız'' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili önemli açıklamada bulundu. 

Bakan Bilgin "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'daki Astana zirvesi dönüşünde yaptığı açıklamada, asgari ücret artışına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i işaret ederek, "İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum" demişti.

Etiketler vedat bilgin asgari ücret
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